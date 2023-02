Ninel Conde provoca suspiros con un profundo escote

Este fin de semana pasado, Ninel Conde provocó el suspiro de todos sus seguidores al realizar una publicación con un par de fotografías, donde en una de ellas presumió de sus atributos con un profundo escote que sacudió las redes sociales y, dejó en claro que es una de las figuras más hermosas y atractivas del mundo del espectáculo.

Ninel Conde, que causó furor en sus miles de fans, subió estas imágenes en todas las plataformas digitales en donde tiene presencia acompañado de un texto deseándoles buenos deseos a sus seguidores. “Los domingos logran transmitirme una energía pura y diferente. Disfruten su día de paz tanto como merecen”, escribió la presentadora.

Ninel Conde provocó suspiros con un profundo y sensual escote.

En la primera foto, “El Bombón Asesino” luce un bikini floreado con una bata transparente que resalta su impactante figura. En la segunda imagen se ve a la actriz en una selfie donde presumió de sus encantos con un profundo escote que voló las redes sociales, provocando el suspiro y mensajes halagadores de su legión de fans.

La publicación de Ninel Conde causó furor y en pocos minutos llegó a los 10 mil “likes”, con numerosos comentarios de seguidores y colegas de la farándula que destacaban su belleza y reafirmaban que es una de las mujeres más bellas del medio.

Ninel Conde posee uno de los mejores cuerpos de la industria del entretenimiento.

¿Ninel Conde de gira con RBD?

Luego de que se anunciara el regreso de RBD a los escenarios con una gira de reencuentro llamada “Soy Rebelde Tour”, Ninel Conde no ocultó su emoción, ya que ella fue parte de la emblemática telenovela en donde interpretó el personaje de “Alma Rey”. Es así, que la actriz recibió como obsequio de parte del equipo de producción de la icónica agrupación, un kit con el recordado vestuario de la “Elite Way School”, que al momento de abrirlo aseguró que estará presente en los conciertos de Miami y Ciudad de México, aunque no especificó si será como público o como parte del espectáculo.

Luego de estas declaraciones, los fans se entusiasmaron con la idea de que “Alma Rey” pueda tener una aparición en los show que brinde RBD en esta gira de reencuentro, aunque se espera que en los próximos días, Ninel Conde aclare si esta situación puede llegar a ser posible.