Fernanda Castillo contó que tiene escrito su testamento ¿A quién le dejará su herencia?

Fernanda Castillo siempre se muestra llena de vida en las redes sociales. Aunque es un poco reservada a la hora de hablar sobre su familia y seres queridos, lo cierto es que comparte imágenes que dejan ver cómo es su día a día y la relación que mantiene con su pequeño hijo. De la misma forma que muestra su rol como madre, también habla sobre las complicaciones de salud que llegó a tener.

Recordemos que en enero de 2021, la actriz estuvo al borde de la muerte luego de haber sido hospitalizada por complicaciones de postparto. Este trágico suceso hizo que la estrella viera la vida de otra manera: disfrute al máximo, comparta tiempo de calidad con su hijo y sea precavida sobre el futuro.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de cine y televisión compartió detalles sobre esta de esta decisión que tomó junto a su pareja Eryk Hayser. “Hoy, último día de Enero, hice mi testamento”, escribió con una carita sonriente al lado en una historia. Por supuesto, la noticia impactó a sus seguidores ya que la intérprete tiene 40 años y una vida por delante.

Al ver el revuelo que se había generado en su cuenta oficial y en otras redes sociales, Fernanda Castillo decidió romper el silencio y explicar los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión: “Oigan mucha gente me preguntó si lo del testamento era en serio… Sí, sí es en serio. Como que no hay una cultura o al menos a mí no me enseñaron que había que hacer una cosa así, más que como sale en las películas, que uno lo hace en su último aliento”.

Después de haber estado al borde de la muerte y de haber transitado un momento muy complicado de salud, la actriz quiso dejar todo en orden por si algo le llegara a suceder: “Ayer que lo fuimos a hacer Erik y yo dijimos que es como para estar protegidos y no dejar ningún problema si algo nos pasara, que ojalá y no”.

Fernanda Castillo y el motivo por el cual realizó su testamento.

De esta manera, la estrella dejó en claro que su herencia ha quedado a nombre de su pequeño hijo. Al parecer, no es una idea que surgió de un momento a otro, sino que hace tiempo la viene pensando y finalmente la concretó: “Hace un tiempo hicimos consciencia de que no estamos aquí para siempre y que está padre dejar las cosas claras y ayer que salimos de hacerlo como que nos quedamos muy tranquilos que estábamos dejando una solución para Liam y para todo”.

No caben dudas de que Liam, el pequeño hijo de Fernanda Castillo, significa muchísimo para ella. En sus redes sociales, la actriz suele compartir muchísimas imágenes y videos donde se ve el crecimiento del niño y todos los grandiosos momentos que comparten juntos. Al ser la luz de sus ojos, quiere que nunca le falte nada.