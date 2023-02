Así fue el primer encuentro entre Shakira y Clara Chía Martí en la empresa de Gerard Piqué

En junio de 2022, y luego de varias especulaciones que rondaban en torno a su relación, Shakira y Gerard Piqué sorprendieron a sus fans al anunciar su separación después de haber pasado juntos 12 años con dos hijos en común. Si bien la confirmación de la ruptura causó revuelo, la controversia se instaló cuando después de unas pocas semanas, el ex jugador de fútbol comenzó su noviazgo con Clara Chía Martí. Ahora, y lejos de que se haya terminado la polémica, salió a la luz como fue el primer encuentro que tuvieron la colombina y la relacionista pública dentro de “Kosmos”, la empresa del deportista.

Lego de 12 años de relación y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué se separaron en junio de 2022.

Lo cierto es que desde que Piqué y Clara Chía habían confirmado su relación, la cantante no se había pronunciado respecto a la nueva pareja del padre de sus hijos Sasha y Milan, quien al parecer no veía como una amenaza y no tenía sospecha de la joven. Sin embargo, en su hit lanzado con el productor argentino Bizarrap, la compositora dejó en claro lo que piensa de la actual novia de su ex. "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena", expresa en una de las frases más picantes de la “Session #53”.

Recientemente, en una entrevista brindada por el periodista español Roberto Antolín, salió a la luz cómo fue el primer encuentro entre Shakira y Clara Chía, quien estaba como becaria en la empresa de Piqué. Según el comunicador, en ese entonces, la colombiana no veía como amenaza a la novia del empresario, al punto de llamarla “mosquita muerta”.

Shakira se sorprendió al enterarse que Gerard Piqué la engañó con Clara Chía.

“Ella conoce a Clara de cuando ella era becaria de la empresa, Chía Marti no es una mujer despampanante, es más bien normalita. Ella ya la conocía y la llamaba ‘la mosquita muerta'", comentó Antolín al mismo tiempo que aclaró que Shakira se sorprendió al enterarse que Piqué le había sido infiel con la joven, ya que era muy tranquila y se portaba muy bien con la colombiana.

Fue así que durante las visitas que hacía la cantante a la empresa de su entonces pareja, se dio el primer encuentro con Clara Chía, pero debido a que ella era muy reservada y educada, la colombiana nunca la vio como una amenaza, hasta que, sorprendida, se dio cuenta de todo cuando se separó de Gerard Piqué.