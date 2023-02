El subjetivo mensaje de Shakira que demuestra que seguiría enamorada de Gerard Piqué

Shakira realizó una serie de publicaciones en sus cuentas oficiales que sorprendieron a sus seguidores de todas partes. En el día de San Valentín la cantante colombiana estuvo muy activa en sus redes sociales y compartió un video y fotos que dejaron todos con la boca abierta.

El primero de ellas fue un video donde se puede ver a Shakira en la cocina de su hogar usando el trapeador mientras canta la canción de SZA llamada "Kill Bill". La frase que eligió la cantante colombiana llamó la atención de sus fans. El verso dice así:

"I might, I might kill my ex, not the best idea

His new girlfriend's next, how'd I get here?

I might kill my ex, I still love him, though

Rather be in jail than alone"

La traducción de ese verso que aparece cantando Shakira dice así: "Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola". Este clip se hizo viral en las redes sociales ya que muchos afirman que la nacida en Barranquilla todavía estaría enamorada de Gerard Piqué.

Uno de los estados que publicó Shakira en el día de San Valentín.

Uno de los temas más recurrentes en el mundo virtual afirman que ese verso está dedicado a su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué. Una de las versiones que circulan es que con esa estrofa, Shakira estaría pidiendo disculpas por la canción que le dedicó al exjugador del Barcelona. Además en el final de la misma dice que todavía lo ama lo que desató una ola de comentarios en la web.