Por fin confirman la colaboración entre Karol G y Shakira

Hace unas semanas atrás, los usuarios de las redes sociales comenzaron a circular el rumor de una nueva colaboración entre Shakira y Karol G. Por esta razón, los fanáticos de las cantantes han estado expectantes ante algún indicio, pero no fue hasta ahora que un prestigioso periódico de Estados Unidos, lanzó la gran noticia y confirmó los rumores.

Karol G dio una entrevista para The New York Times y obviamente le preguntaron sobre la supuesta canción con Shakira, así que la artista no tuvo problema en responder. Según reveló la colaboración está incluida en "Mañana será bonito", el próximo disco que lanzará el 24 de febrero. Desde el periódico indicaron que el tema que grabó con Shakira se llama TGQ, "un tema que Karol había esperado por mucho tiempo".

En el 2021, la intérprete de 'Bichota' reveló en una entrevista con Molusco TV, que hacer una canción con Shakira era uno de sus más grandes deseos, pero aún no podía conseguirlo. "Buscamos a su equipo, a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar mandamos la canción y no se dio. Creo que para estar en un nivel como ellas, Shakira y Jennifer Lopez, me falta un montón de cosas por hacer", comentó para el canal de Youtube.

Sin embargo, Karol G no se rindió, siguió trabajando en su carrera y su música y encontró una nueva canción para hacer una colaboración con su artista de ensueño, así que apostó a lo grande y afortunadamente recibió una respuesta afirmativa desde el otro lado. Shakira se sintió cómoda con el tema y le gustó, así que no tuvo problema en aceptar. Tal como parece, se trata de una nueva etapa de la carrera de la intérprete de 'Pies descalzos', pues desde el año pasado se encuentra lanzando canciones junto a diversos artistas como Ozuna, Bizarrap, entre otros, y ahora por fin llegó el turno de Karol G.