Mila Kunis dio a conocer su dieta y causó sensación

Muchas actrices suelen hacer ejercicio y además mantienen hábitos saludables, para poder hacer todas las actividades que conlleva la industria del espectáculo. Hace un tiempo atrás, Mila Kunis participó en el segmento Food Diaries de la revista Harper's Bazaar y allí reveló todos los secretos sobre la simple dieta que practica día a día, pues es una mujer muy ocupada con su trabajo y además es madre de dos niños.

La actriz vive con su pareja y el padre de sus hijos, Ashton Kutcher, en Los Angeles, la cuna de la industria del entretenimiento y la ciudad donde todos caminan con un vaso de café o una bebida energética en mano. Sin embargo, Kunis intenta mantener una vida y una alimentación saludable, pero a la vez normal, nada muy extravagante.

Según reveló la actriz, lo primero que hace apenas se levanta es tomar una buena taza de café. "Me gusta el café por goteo, como el café por goteo de la vieja escuela. Nada sofisticado", comentó Mila y luego añadió que le gusta elegir una crema de leche de avena y vainilla, porque es muy dulce. Luego, prepara la comida de sus hijos y los lleva a la escuela, así que recién cuando vuelve al rededor de las 9:30 am, ingiere algo de comida.

Imagen ilustrativa de archivo: café.

Muchas veces ella comienza probando las sobras de sus hijos, porque no le gusta desperdiciar la comida, y luego se hace una tostada de aguacate, así que los días que tiene más apetito le agrega huevos, hummus o algún aderezo. Según comentó la actriz "el almuerzo la supera", porque siempre está trabajando y no tiene tiempo de preparar algo. Por esta razón, en algunas ocasiones bebe batidos congelados, "les pongo proteína en polvo. Probablemente no sea saludable si eres dietista, pero a veces almuerzo un batido de proteína".

En la cena, algunas veces hace 'Bowl Night", que consiste en un recipiente con una base de vegetales, granos, semillas y cada integrante de la familia puede armarse su bowl con los ingredientes que hay. Asimismo, Mila Kunis reveló que una de sus hijas no come carne, así que Ashton Kutcher tampoco, sin embargo expresó: "No hago comidas diferentes porque no es un restaurante", pero a veces recibe ayuda de su madre, que vive a 15 minutos de distancia.