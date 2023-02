Así fue que despidieron a Ryan Gosling por engordar 27 kilos a base de helado

Hace algunos años atrás, Ryan Gosling se unió al reparto de 'The Lovely Bones', conocida como 'Desde mi cielo' en Latinoamérica, una película basada en una novela de Alice Sebold. Todo marchaba bien, pero unos días antes de que comenzara el rodaje, Peter Jackson, el director terminó despidiéndolo debido a algunos malentendidos.

Según la sinopsis oficial, la cinta retrata "sobre una niña de 14 años llamada Susie Salmon, que es asesinada y que ve desde el cielo cómo la vida de su familia y amigos cambia tras el terrible suceso". Mientras tanto, un detective sigue el caso para encontrar justicia, pero el culpable del asesinato intenta borrar las pistas y se prepara para volver a matar.

En un primer momento, Ryan Gosling iba a interpretar a Jack Salmon, el padre de la niña, pero al final Mark Wahlberg se quedó con el papel. El problema radicó en que no hubo una buena comunicación entre Gosling y el director, y nunca se pusieron de acuerdo en el momento de preproducción: "Era una película grande y había muchas cosas con las que lidiar y él no podía lidiar con los actores individualmente. Aparecí en el set y lo había entendido mal. Me quedé gordo y sin trabajo", reveló la celebridad en THR.

Mark Wahlberg interpretando a Jack Salmon, imagen de SensaCine.com

Asimismo, el actor comentó: "Teníamos una idea diferente de cómo tenía que ser el aspecto de mi personaje. De verdad pensaba que tenía que pesar 96 kilos". Meses antes de que comenzara el rodaje del film Gosling ganó 27 kilos a base de helado, según comentó durante la entrevista, cada vez que tenía sed derretía un helado de Häagen-Dazs y se lo bebía.

Ryan Gosling, imagen de SensaCine.com

Por otro lado Fran Walsh, productora, guionista y esposa de Peter Jackson, dio una versión diferente en su momento. Según comentó en varias ocasiones Ryan Gosling se presentó y les dijo: "No soy la persona adecuada para este papel. Soy demasiado joven". Sin embargo, desde la producción le respondieron que no se preocupara porque podían envejecerlo. La realidad es que estaban muy interesados.

Cuando tuvieron todo el reparto las cosas se volvieron claras, el actor no se sentía cómodo con su personaje. "Estaba tan incómodo con el papel que sentimos que no era lo correcto. Fue nuestra ceguera, el deseo de hacer que funcionara sin importar nada", expresó Fran Walsh. Finalmente despidieron a Ryan Gosling por "diferencias creativas".