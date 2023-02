¿Quién es la actriz de telenovelas que ahora está trabajando como enfermera?

Durante muchos años, la actriz Sonya Smith fue protagonista de exitosas telenovelas producidas por Telemundo como “¿Dónde está Elisa?” y “Marido en alquiler”, sin embargo, ya hace un tiempo que se encuentra alejada de los sets de grabación.

En una reciente entrevista para el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo conducido por Gisselle Blondet, la actriz reapareció recordando su participación en el popular melodrama “Cara sucia”, y también se refirió sobre su vida actual como enfermera.

En la actualidad, Sonya Smith se desempeña como enfermera en un hospital.

"Alguien me dijo por ahí 'ella ya no va a ser actriz, ella ahora es enfermera’. A mí casi me da un ataque al corazón, yo dije cómo va a ser que mi ‘Cara sucia’ vaya a dejar la actuación", comentó durante la entrevista.

Sonya habló de sus días de actriz y dejó en claro que lo suyo es la actuación. "No, para nada. Yo creo que una vez que uno es actor siempre sigue siendo actor. Obviamente en este momento estoy en otra etapa, estoy trabajando como enfermera. Pero no, sigo, me encanta la actuación, es algo que eso siempre va a estar conmigo", expresó Smith.

La conductora del programa señaló que a los pacientes del hospital le deben sorprender que su enfermera sea alguien tan conocida como lo es Smith gracias a sus diversas participaciones en producciones exitosas en televisión. "Es muy chistoso, porque hay algunos de los pacientes que me dicen 'yo te conozco'. Me pasaba cuando trabajaba en Los Ángeles, que trabaja como intérprete médico, también me pasaba mucho", reconoció Sonya.

Hace unos años que Sonya Smith está alejada de las pantallas.

Al ser cuestionada por Blondet si es que quiere regresar a la actuación, Sonya Smith fue categórica. "Por supuesto. He hecho algunas cositas, comencé el año haciendo unas pequeñas cosas", respondió la actriz.

Asimismo, Sonya habló de la evolución que sufrió el género de las telenovelas desde que protagonizó “Cara Sucia” en 1992. "Hay una diferencia muy grande. Hoy en día las telenovelas son de acción, en esa época las telenovelas eran más románticas, que si la chica pobre que se enamora del rico. Hoy en día ya no es tanto así. Muchas veces creo que ahorita predomina mucho la violencia dentro de los proyectos que hay", aseguró Smith.