El motivo por el cual Shakira y Piqué no tuvieron más hijos

Shakira y Gerard Piqué supieron ser una de las parejas más mediáticas e importantes durante años. Si bien todo terminó para mal, con una escandalosa ruptura y un pase de facturas enorme por las infidelidades del exfutbolista, en su momento fueron muy felices y fruto de este amor tuvieron dos hijos: Sasha y Milan.

Primero le dieron la bienvenida a su primer hijo, Milan, el 22 de enero de 2013. Tiempo después, el 29 de enero de 2015, la familia creció con el nacimiento de su segundo hijo, Sasha, conformando el clan definitivo que ya todos conocemos.

Sin embargo el misterio que ronda a la ahora expareja nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Por qué no tuvieron más hijos? La pregunta en cuestión llega porque Shakira siempre deseó ser madre de una niña, y de hecho aseguran que pronto podría buscar ser madre soltera para lograr este deseo.

En el programa Chisme No Like que eso nunca sucedió estando con Gerard Piqué porque él le fue infiel. Aseguraron que, mientras ella estaba embarazada, él comenzó a engañarla con Clara Chía y que la cantante no llegó a tener al bebé debido a un aborto espontáneo provocado por una infección.

Según detallaron, Shakira quería volver a ser madre aunque durante el parto de su último hijo, Sasha, tuvo graves problemas de salud, los cuales le impidieron volverse a embarazar de manera natural. Fue así como decidió optar por la fertilización in vitro.

Los conductores aseguraron que presuntamente el exdefensor del Barcelona accedió a la petición de la cantante pero con la condición de que ella lo apoyara económicamente en su negocio de la Copa Davis, torneo por el cual adquirió los derechos en 2018 (luego Kosmos, la empresa del deportista, desestimó la operación).

En 2019, Shakira se sometió a un procedimiento de fertilización in vitro en la Clínica Teknon en Barcelona, por lo que congeló cuatro embriones femeninos, utilizando uno para embarazarse, lo que presuntamente logró. Sin embargo, perdió el embarazo a raíz de una infección.

No obstante, desde el programa contaron que los demás embriones se quedaron en el hospital. Gerard Piqué habría renunciado a sus derechos por estos tres embriones restantes, algo que incluso se habría tratado en la negociación que meses atrás tuvieron en la mediática separación. Ambos, obviamente, descartaron estos embriones.