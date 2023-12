La tragedia que tocó de cerca a Beyoncé en plena Navidad

Beyoncé es sin dudas una de las cantantes más icónicas y reconocidas del planeta. Siempre nos ha sorprendido a todos a través de su encantadora voz y sus lanzamientos musicales, aunque en esta oportunidad, en vísperas de la Navidad, fue noticia por un acontecimiento poco feliz: el incendió de su casa de la infancia que casi termina en tragedia.

La casa en la que Beyoncé pasó sus primeros años de vida se quemó a causa de un incendio, que comenzó en el segundo piso de la vivienda. La misma se encuentra ubicada en el barrio Riverside Terrace de Houston, en Texas.

La familia de la cantante la compró en 1982 y ella vivió allí hasta los casi 5 años. Con el tiempo la vivienda fue puesta en venta, y fue en 2018 cuando el agente inmobiliario dijo que la familia Knowles quería desprenderse de la propiedad.

El Departamento de Bomberos respondió al incidente, que comenzó cerca de las 2 de la madrugada del lunes 25 de diciembre, en alrededor de cinco minutos, y encontró un fuerte incendio visible en el segundo piso de la vivienda de Rosedale Street.

Aunque Beyoncé ya no vive más allí, la casa sigue siendo icónica para muchos de sus fans. A ella misma se la vio el pasado mes de septiembre tomándose fotos con un letrero de la zona que decía: Welcome to Riverside Terrace Third Ward, cuando pasó por la ciudad para dar dos shows y decidió pasar a ver cómo estaba su viejo vecindario.

Según explicaron los bomberos del lugar, nadie de los habitantes de la vieja casa de la cantante resultó herido por las llamas, ya que todos lograron evacuar a tiempo y de forma segura. De la misma forma, se desconocen las causas que originaron el incendio.

Así es la casa en la que creció Beyoncé sus primeros años.

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que se incendia una de las propiedades vinculadas a la cantante, quien gracias a su música y figura se convirtió en sin dudas una de las estrellas más influyentes de la última década.