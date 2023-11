El caso de Dani Alves da un giro inesperado: se filtran los audios que Joana Sanz no quería escuchar

Después de nueve meses de prisión preventiva, Dani Alves continúa su proceso en la cárcel Brians 2 de Barcelona, España, ante la espera de un juicio por la denuncia de supuesto abuso sexual contra una joven de 23 años en diciembre de 2022 en la discoteca Sutton.

Durante este tiempo, Dani Alves al principio negó conocer a la chica y cambió varias veces de versión alegando que no quería hacerle daño a su esposa Joana Sanz, por lo que no pudo salir de la prisión preventiva desde el pasado 20 de enero. Después de varias declaraciones admitió que sí había mantenido relaciones y que fueron consensuadas. Ahora se filtraron los audios de esta joven en la que cuenta cuáles eran las peticiones del futbolista cuando se encontraban en el baño de la discoteca.

Dani Alves cambió las versiones varias veces.

La joven narra que Dani Alves estaba detrás de él y su prima adelante. Él le hizo un gesto para que se acercara y ella simplemente fue a hablar. “Recuerdo dirigirme a dónde estaba él. Pero yo no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando. Entonces llegamos allí y era una puerta. Él abrió y yo entré y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Era un lavabo diminuto, vi que era muy muy enano. Yo creo que ese momento empezó mi shock”.

Desde el espacio de la cadena Telecinco en el programa “Vamos a ver" señalaron que estas declaraciones ocurrieron 20 días después de la primera denuncia. En otro de los audios ella detalla qué ocurrió en el baño. Al parecer Dani Alves se puso muy insistente y ella simplemente le decía que debía irse, pero él se lo impidió. “Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Yo recuerdo decirle no puedo y él me empezó a decir muchísimas cosas me insistió en que le tenía que decir que era su p***. Y a partir de ese momento recuerdo resistirme”.

Dani Alves lleva nueve meses en prisión preventiva.

De acuerdo a sus testimonio, en el forcejeo Dani Alves le pidió que le hiciera una felación, también la tomó por el cuello y le dio bofetadas. El presentador del programa de Telecinco Joaquín Prat dijo lo siguiente: “Me parece totalmente convincente y me conmueve. Me pone los pelos de punta que eso sucediese a escasos metros de donde cientos de personas estuviesen de fiesta”.