La ex y la esposa de Dani Alves se enfrentan y no se guardan nada

Mientras que Dani Alves cuenta los días para que se realice el juicio y su nueva defensa pueda sacarlo del atolladero, tras haber sido denunciado por una joven de 23 años por presunto abuso sexual en una discoteca de Barcelona, España, su ex Dinora Santana y su esposa Joana Sanz iniciaron un conflicto que podría ser perjudicial para el futbolista.

Cuando apenas inició todo el proceso y Dani Alves se presentó voluntariamente en la comisaría a principios de 2023, tanto Dinora Santana como Joana Sanz le dieron su apoyo. De hecho, su ex se instaló con sus hijos para estar cerca de él cuando su propia esposa decidió no seguir con aquella farsa, pues no le convencieron las declaraciones del brasilero ya que había dado versiones muy distintas.

Joana Sanz se mantiene alejada de todo.

Es por ello que ahora la situación ha dado un giro inesperado y Dinora Santana se siente humillada y vejada cuando lo que hizo fue creer en la inocencia de su exmarido Dani Alves. “Para mí no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos. Todo lo que he hablado y, tengo aquí los WhatsApp, era orientado a lo que tenía que decir”, dijo.

Para Dinora Santana ha sido un puñal que le clavaron en la espalda y se siente utilizada tanto por el padre de sus hijos como por el equipo legal que ahora acompaña el caso. Su indignación es enorme. “Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar, yo he buscado al colegio, nosotros habíamos estado en la cárcel y él desapareció. Fue así quiero que desaparezca de mi vida”.

Joana Sanz le contestó a la ex de Dani Alves.

En cuanto a Joana Sanz, Dinora Santana señaló que ni siquiera se ha puesto en comunicación con ella ni cuando estuvo en Barcelona y tampoco en la cárcel. “Nunca me ha llamado para preguntar por los niños. Yo supongo que ella también tiene sus cosas, perdió a su madre y a su marido. No la juzgo por eso”. Ahora Joana Sanz, desde sus historias de Instagram, como acostumbra a responder, le hizo saber a la ex de Dani Alves que espera que le hayan pagado bien la exclusiva por la forma en la que perdió la elegancia.