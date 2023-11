Pampita luce su espectacular figura a sus 45 años

Pampita demuestra que el tiempo no pasa para ella y a sus 45 años se muestra espectacular como jurado del nuevo certamen del “Bailando 2023”. Carolina Ardohain, como es su verdadero nombre, es una referente de la moda y el estilo, que lleva con confianza y actitud los atuendos que viste.

La modelo y conductora argentina, deslumbró esta semana luciendo una mini negra, con un top abierto blanco con unas bucaneras blancas. Pampita compartió su look donde deja ver su figura perfecta en Instagram, allí acumula más de 7,7 millones de seguidores.

Pampita luce sus curvas con su atrevido look. Fuente: Instagram @pampitaoficial

Los comentarios de sus seguidores y sus fans no tardaron en llegar “Sos de otro planeta”, “Pareces de 18 años, no se puede creer”, “Nuestra reina”, se puede leer en la publicación. Además, las fotografías rápidamente acumularon más de 71 mil likes.

Pampita, que actualmente es jurado del reality show “Bailando 2023”, protagonizó un gracioso momento en la pantalla chica esta semana. Una de las participantes propuso un reto, revisarles el celular o hacerles comer una salsa picante. Pues Pampita eligió la primera y allí encontraron “fecha del escándalo de la motorhome”.

Pampita actualmente esta casada con Roberto García Moritán. Fuente: Instagram @pampitaoficial

La búsqueda claramente hace referencia a cuando Carolina Ardohain se separó de su ex pareja, el actor chileno Benjamín Vicuña. Luego de haberlos encontrado en una motorhome con la China Suarez, en el 2015. Pampita se defendió diciendo que “Porque me preguntaron cuando entré al Bailando, y no me acordaba. ¿Cuándo vine a reemplazar a Moria? Y fue ahí”. Ocurre que ese mismo año Moria Casán estuvo presa en Paraguay y ella la reemplazó.