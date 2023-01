La polémica relación que mantienen Adamari López y Andrea Meza

Desde hace varios años, hoy Día se destaca como uno de los programas de entretenimiento e información más querido de la pequeña pantalla. Esto se debe a que cuenta con un panel de grandes estrellas que se destacan como presentadores y logran ganarse el cariño de la audiencia todos los días de la semana.

Frente a las cámaras se encuentran Adamari López y Andrea Meza, quienes se roban todas las miradas con su simpatía, conocimientos y belleza. Aunque lucen siempre una sonrisa en su rostro y se trataban cordialmente, lo cierto es que han protagonizado escándalos más de una vez.

¡Adamari López y Andrea Meza no paran de enfrentarse!

Aunque parece que ambas estrellas mantienen una buena relación, esto queda en duda cada vez que realizan un programa de hoy Día. Principalmente, cuando ambas deben sentarse en la mesa de debate y hablar sobre un tema en particular que es tendencia en el mundo.

En el último tiempo, se han enfrentado muy fuerte al hablar sobre el escándalo de Shakira y Gerard Piqué, y durante estos días Adamari López y Andrea Meza volvieron a chocar cuando hablaron sobre la polémica que rodea a Bad Bunny y su comportamiento con una fanática.

Aunque la charla comenzó con un tono tranquilo y con ambas compartiendo su punto de vista, al poco tiempo empezaron a elevar su voz y a pelearse frente a las cámaras.

“Recordemos también que es una persona y llegar a invadir así su privacidad no está bien ni es normal, como dijo él en su Twitter, si tú vienes y me hablas, con gusto te voy a recibir, pero si vienes a ponerme un teléfono en la cara, ¿cómo esperas que yo te respete si tú no me estás respetando?", declaró la Miss Universo.

Al parecer, dicha declaración no fue del agrado de la actriz. Por lo tanto, decidió defender su postura y le dejó muy en claro a su compañera que no opina de la misma forma: "El respeto no se pide irrespetando a otra persona, para que ella entienda, tienes que respetarla también, y no está bien que le lance el teléfono“.

Los constantes enfrentamientos entre Andrea Meza y Adamari López.

“Si no quiere que la gente vaya y lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y nadie le va a molestar. Para qué quiere ser uno famoso cuando la gente te va a pedir un autógrafo y entonces no los vas a querer", agregó la puertorriqueña con gesto serio.

Rápidamente, su compañera no quiso quedarse callada y le contestó: "Él quiere ser artista, cantante, no famoso, pero bueno...". Por su parte, Adamari prefirió hacer oídos sordos a las palabras de la presentadora y le puso punto final a la discusión que estaba existiendo entre ambas.

Definitivamente, las estrellas mantienen un trato cordial frente y detrás de las cámaras. Luego de cada debate, vuelven a mostrarse sonrientes y hablar con total normalidad. Sin embargo, no podemos negar que sus diferentes formas de pensar hacen que choquen más de una vez en hoy Día, cuyos enfrentamientos no paran de crecer.