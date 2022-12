Así fue el fuerte choque entre Adamari López y Andrea Meza en pleno programa en vivo

El programa mexicano “Hoy día” de Telemundo ha realizado algunos ajustes en sus contenidos, así como también ha sumado nuevas figuras que han imprimido frescura al nuevo formato. En este contexto, la carismática y experimentada conductora Adamari López al parecer ha congeniado muy bien con sus nuevas compañeras de trabajo.

"Hemos tenido la oportunidad de compartir, nos hemos llevado súper bien y creo que va a ser un show muy bonito en el que vamos a entretener y vamos a alegrar las mañanas", declaraba Adamari días antes del estreno.

Adamari López y Andrea Meza no se pudieron poner de acuerdo respecto al triángulo amoroso de Shakira, Piqué y Clara Chía.

Pero que se lleven bien no significa que siempre tengan las mismas opiniones y puntos de vista sobre los diferentes temas que se abordan cada mañana en el programa. Y esto quedó evidenciado cuando en uno de los primeros programas las conductoras del programa estaban tratando el tema de la ex pareja de Shakira, Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía, quienes según los rumores, estarían atravesando una crisis.

“Yo sinceramente pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada, el baboso es él, él es el que no sabe qué quiere", opinó la ex Miss Universo mexicana Andrea Meza.

Andrea Meza salió a favor de la actual novia de Gerard Piqué, Clara Chía.

Este comentario, sacudió a la mamá de Alaïa quien no tardó en responder. "¿Cómo que Clara Chía no es culpable de nada? Ella sabía que estaba metida dentro de una relación, se pudo haber esperado o no haber aceptado salir con él en vez de aceptar salir con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer", expresó con firmeza Adamari.

Por su lado, Meza no quedó conforme con el argumento sostenido por la ex pareja del bailarín español Toni Costa, e insistió con su postura. "No, no, no, ¿quién fue el que rompió la relación? Aquí estamos diciéndole al hombre 'no, tú estás bien, tú tranquilo, si a ti te coquetean pues ni modo", dijo Andrea.

Luego de asimilar lo dicho por Andrea Meza, Adamari volvió a expresar su opinión. "Yo no estoy diciendo que él está bien, pero tampoco ella. O sea una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene una relación con otro hombre no, no es una robamaridos pero está mal. Es una mujer que no tiene principios tampoco", aclaró Adamari López.