Adamari López agradece públicamente el gesto que Toni Costa tuvo con ella

"Así deberían de ser todos los ex, queriendo lo mejor para cada uno" dijo Adamari López públicamente por el gesto que tuvo Toni Costa con ella. Vale recordar que hace ya un año y medio que decidieron finalizar su historia de amor y; sin embargo, siguen siendo una familia.

"Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija. Y que a lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir" dijo con sinceridad la puertorriqueña acerca de su separación.

Asimismo, aunque ya no sean pareja, no significa que no se lleven bien o que no mantengan contacto. Todo lo contrario, tal y como lo dejó en claro públicamente, siempre serán una familia por el gran lazo que los une de por vida, su hija Alaïa.

Agradecimiento público

"Me dio el regalo más grande que puedo haber tenido que es mi hija y se lo agradezco mucho. Seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une, lo que pasó queda yo creo que entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también, lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida", compartió Adamari públicamente.

De esta manera, ambos demuestran que quieren lo mejor para el otro. Por ello es que cuando algo les funciona y consideran que al otro también le puede ser útil, ninguno de los dos duda en recomendárselo. Así fue como recientemente, tras unas persianas automatizadas que puso Toni Costa en su nueva casa, no tardó en recomendárselas a su ex.

"Quedé maravillado con mis nuevas persianas estilo Zebra, puedo tener la privacidad que necesito, como la oscuridad para descansar. Además, como me encanta lo tecnológico, puedo controlarlas con un click o, mejor aún, con mi teléfono", comentó el bailarín español unas semanas atrás.

Por su parte, Adamari López no dudó en seguir dicha recomendación del padre de su hija y también decidió automatizar todas las cortinas de su casa. Y, de manera inesperada, quiso agradecer públicamente la recomendación que le hizo su ex.