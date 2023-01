Jenna Ortega fue acusada de un ‘antisemitismo peor’ que el expresado por Kanye West

En medio del mejor momento de su carrera profesional, Jenna Ortega se enfrenta a un nuevo escándalo. La joven de raíces latinas que supo ganarse su lugar en la industria del espectáculo con papeles admirables hasta ponerse en la piel de Merlina Addams, se encuentra gozando del gran éxito de la serie de Netflix que ya confirmó una próxima temporada y causó una alegría enorme en la audiencia. Sin embargo, un medio de comunicación judío reveló declaraciones antisemitas de la actriz comparables con los dichos repudiables de principios de diciembre pasado por Kanye West. ¿Qué dijo Jenna?

Kanye West fue criticado últimamente por hacer repetidas declaraciones contra la colectividad judía. Esto incluye su condenable entrevista del 1 de diciembre de 2022 con Alex Jones en Infowars, donde el rapero lanzó una catarata de conceptos antisemitas, afirmando que le agradaba Hitler y culpando a los medios judíos por evitar que el mundo vea el valor de los ideales promovidos por los nazis.

Jenna Ortega fue acusada por el medio The Times of Israel de antisemitismo.

En ese contexto, el medio de comunicación israelí The Times of Israel publicó un artículo titulado: “Jenna Ortega vs. Kanye, ¿cuál odio antisemita es peor?”. Desde entonces la publicación recibió encendidas críticas al comparar los ideales del rapero con distintos conceptos que la actriz de Merlina compartió hace un tiempo en Twitter y son considerados ofensivos por la colectividad judía.

A principios de 2022, Jenna Ortega, que ganó amplia popularidad gracias a Merlina, el show de Netflix, usó su cuenta de Twitter para crear conciencia sobre la causa palestina. En un tuit del 6 de marzo de 2022, compartiendo un enlace a un hilo con información y formas de contribuir, afirmó: "Nunca debemos darnos por vencidos con el pueblo de Ucrania, Yemen, Palestina, Cachemira, Irak, Siria... lamentablemente, la lista continúa".

Jenna Ortega es una de las actrices más populares de Netflix por su interpretación de Merlina Addams.

Con la notoriedad de Jenna Ortega en su punto más alto gracias al gigante del streaming Internet estalló con gran cantidad de debates sobre esta situación y The Times of Israel comparó el antisemitismo abierto y condenable de Kanye West con un “comportamiento bien intencionado pero desinformado”, llevado a cabo por la joven actriz que compartió sus ideas en la red del pajarito.

El artículo del Times of Israel de Dan Margolis, publicado el 14 de diciembre de 2022, indicó que Kanye entendía el antisemitismo "perfectamente bien" y se mantuvo claro en su odio hacia la comunidad judía. Sin embargo, también remarcó que Jenna Ortega “no tiene una comprensión real del antisemitismo”, razón por la cual no lo reconocería “en algunas de sus formas”. Otro punto importante es que según el autor la actriz no investigó la causa a fondo antes de compartirla en sus redes sociales.