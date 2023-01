Demanda millonaria: Benedict Cumberbatch podría encontrarse en problemas legales por el pasado esclavista de su familia

Existe una parte inherente a todo ser humano a la que no podemos renunciar aún si nos mantenemos a miles de kilómetros de distancia, y es la sangre. La familia es justamente una de las pocas cosas en la vida que no podemos elegir y sólo nos queda aceptar y encariñarse en el mejor de los casos. Sin embargo, no deberían hacernos responsables por los actos que cometen, mucho menos si se trata de antepasados que ni llegamos a conocer. El actor Benedict Cumberbatch podría enfrentar una demanda millonaria por una plantación de azúcar que adquirió su familia en 1728 que llegó a tener unos 250 esclavos.

Desde su irrupción en las grandes producciones de Hollywood, Benedict Cumberbatch nunca evadió toda referencia al pasado esclavista de su familia en la isla caribeña de Barbados. De hecho, el actor británico, de 46 años, en alguna oportunidad reconoció que le pesa esa parte de la historia familiar. Sin embargo, según la prensa de su país, ese pasado familiar podría traerle serios problemas si el país caribeño, antigua colonia británica y proclamada república independiente en noviembre de 2021, decide demandar a los descendientes de los dueños de plantaciones de algodón y azúcar.

Benedict Cumberbatch podría enfrentar una demanda millonaria por el pasada esclavista de su familia.

Entre ellos se encuentra la familia de Cumberbatch. Joshua, bisabuelo del tatarabuelo del actor, adquirió en 1728 la plantación de Cleland para cultivar azúcar en el norte de Barbados. Según el diario británico The Telegraph, allí la familia llegó a tener hasta 250 esclavos. Las tierras estuvieron en manos de la familia durante casi un siglo, tiempo en el que amasó una gran fortuna.

En 1834 se abolió la esclavitud. Acto seguido, el gobierno británico otorgó una compensación económica a los propietarios de esas tierras. La familia Cumberbatch recibió 6.000 libras de ese entonces. De acuerdo a los cálculos de The Telegraph, esa cifra en la actualidad ascendería a cerca de un millón de libras (poco más de un millón de euros).

“A todos los descendientes de propietarios de plantaciones blancos que se hayan beneficiado de la trata de esclavos se les debe pedir que paguen reparaciones, incluida la familia Cumberbatch”, declaró a ese medio británico David Denny, secretario general del Movimiento Caribeño por la Paz y la Integración. Y agregó: “El dinero debe usarse para convertir las clínicas locales en hospitales, apoyar las escuelas y mejorar la infraestructura y la vivienda del país”.

Benedict Cumberbatch protagonizó la película '12 años de esclavitud'.

Sin embargo, en medio de estos trascendidos, este martes el embajador de la Comunidad del Caribe (Caricom) ante Barbados, David Comissiong, negó que la isla caribeña vaya a presentar una demanda de reparación contra la familia del actor británico por los daños que cometieron sus ancestros relacionados a la trata de esclavos en el siglo XVIII y XIX. “Hasta la fecha ni Caricom ni Barbados han presentado oficialmente una reclamación de reparaciones contra una familia europea”, afirmó Comissiong, según recoge el diario Barbados Today.

En este sentido, precisó que “claramente, la razón es que es mucho más fácil establecer una reclamación de reparaciones contra una entidad jurídica como un Gobierno nacional o una empresa que contra una familia”. Por ello, el embajador de Caricom ante Barbados, recordó que en 2016, Caricom, y por extensión Barbados, presentó una demanda de reparación contra seis Gobiernos de Europa Occidental -incluido el Gobierno del Reino Unido- por los daños que Barbados y las demás naciones de la Comunidad sufrieron.

A Benedict Cumberbatch siempre le pesó su pasado familiar.

Estas declaraciones se producen después de que varios medios internacionales afirmaran que Cumberbatch, conocido por su interpretación de Sherlock Holmes y por ser protagonista de la película 12 Years a Slave, podría tener que hacerse cargo y reparar los daños que cometieron sus ancestros relacionados a la esclavitud.

El propio actor reconoció hace un tiempo que su participación en 12 años de esclavitud y en Amazing Grace (2006), que cuenta la lucha del parlamentario británico William Wilberforce contra la trata de esclavos en el siglo XVIII, fue para tratar de saldar deudas con el daño cometido por sus antepasados.

Según informaron medios británicos, el Gobierno de Barbados planeaba demandar a los descendientes de los dueños de plantaciones de algodón y azúcar, entre los que están la familia del actor, por la trata de esclavos. Sin embargo, Comissiong aseguró que el Grupo de Trabajo Nacional de Barbados sobre Reparaciones cree que los hechos históricos relativos a la familia Drax son más que claros para apoyar una reclamación de reparaciones que contra la familia Cumberbatch. Benedict Cumberbatch se encuentra esperando una resolución.

Es que la familia Cumberbatch no es la única que está bajo el radar de Barbados. El miembro del Parlamento británico y del Partido Conservador, Richard Drax, también está apuntado, ya que heredó la plantación de azúcar más grande del territorio. El funcionario está bajo presión para devolver las tierras al país caribeño. Según consignó The Guardian unos meses atrás, si el parlamentario británico se llega a negar, el gobierno de Barbados podría buscar una compensación en un tribunal internacional.

El pasado 30 de noviembre, Barbados celebró el primer aniversario de su cambio de estatus de monarquía constitucional a república, desvinculándose así de la Corona británica por completo, ya que la isla caribeña había estado ligada a ella a pesar de que dejó de ser una colonia británica en 1966.