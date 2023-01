El colmo: la impactante revelación que hizo Julieta Venegas sobre su divorcio de Álvaro Henríquez

Si hay algo que no debería sorprendernos son las vueltas de la vida y cómo en el momento menos pensado nos sorprenden y tiran abajo todo los proyectos que teníamos en mente, la mayoría de las veces para que llegue algo mucho mejor. Julieta Venegas se casó con el cantante de Los Tres, Álvaro Henríquez, pero se terminaron divorciando dos años después por la distancia (él vivía en Chile y ella en México) y porque el artista le dedicó una canción y terminó enamorándose de la actriz que protagonizó el video clip de la pieza musical. ¡Increíble!

La cantautora se casó en 1998 con el integrante de la agrupación Los Tres, pero dos años después se divorciaron. De acuerdo con Venegas, su relación duró poco, ya que en el año 2000 terminaron y explicó que cuando se casaron, ambos vivían en distintos países, ella en México y él en Chile. “De locos porque él vivió siempre en Chile, yo siempre en México, o sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos", contó durante la entrevista que le concedió a Yordi Rosado.

Julieta Venegas abrió su corazón y reveló el motivo por el que se divorció de Álvaro Henríquez.

Durante el tiempo que estuvieron casados, la famosa cantante contó que su entonces esposo le escribió la canción No me falles. “A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción super bonita, que se llama 'No me falles' que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó", mencionó.

A pesar del duro momento, para Julieta Venegas eso es cosa del pasado y ahora mantiene una buena relación con él músico. "Ese momento fue muy doloroso, pero siento que era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno se decidía por irse al país del otro", declaró. Otra de las cosas que para la intérprete le parece curioso, es que desde que se separó, llegó su éxito musical, ya que comenzó a tener colaboraciones con diferentes cantantes y eventualmente las nominaciones empezaron a llegar a su vida.

Luego de su divorcio de Álvaro Henríquez, comenzó el gran éxito de Julieta Venegas.

“La disquera ya no quería invertir porque no era rentable. Lo que a mí me pareció chistoso de esa etapa fue que yo entré a cuestionarme. Tuve que parar un poco”, mencionó la mexicana.