Gerard Piqué: ¿a quién le dijo “deja las drogas”?

Tras su escandalosa ruptura con Shakira en junio de 2022, el ex jugador de fútbol Gerard Piqué ha estado en el foco de las noticias y al parecer, tendrá que pasar un largo tiempo para que su vida vuelva a la normalidad. Ahora, el empresario vuelve a estar envuelto en una polémica al compartir un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter donde se dirige a una persona con la siguiente acusación: “deja las drogas”.

El ex defensor del FC Barcelona, desde que se lanzó el nuevo tema de Shakira junto a Bizarrap, ha respondido a la situación con algunas acciones burlonas, sin embargo, esta vez lanza una fuerte acusación contra un periodista que no le pierde pisadas desde que se separó de la madre de sus hijos Sasha y Milan.

Jordi Martín es el periodista que no le pierde pisada a Gerard Pique.

Luego de haber publicado en sus redes sociales una foto con su novia Clara Chía Martí, Piqué va por aquellos que lo criticaron. Es así que el ex futbolista arremetió contra el paparazzi Jordi Martín, un fotógrafo español que ha cubierto su separación con Shakira desde el primer momento.

Gerard Piqué se basó en este testimonio de Jordi Martín para tuitear "deja las drogas".

Recientemente, Jordi dio a conocer que Piqué se metía en sus redes para ver sus historias. "Me vigila mi mejor amigo", escribió. En respuesta a este mensaje, Gerard Piqué respondió y no de la mejor manera. "Deja las drogas, la cocaína es muy jodida", tuiteó el ex de Shakira.

Para manchar la imagen de Jordi Martín, el futbolista se basó en el testimonio que el periodista dio sobre su vida hace tiempo en una entrevista donde aseguraba que había consumido esa droga.

"Consumía 4 gramos al día" había reconocido Jordi Martín en un titular de diario que Piqué sacó de nuevo a la luz en Twitter para contestar al fotógrafo.