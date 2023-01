Las frases que suprimió Shakira de su canción para evitar que Gerard Piqué le haga juicio

La canción que grabó Shakira junto al productor argentino Bizarrap sigue siendo furor mundial, y en la letra del tema la popular cantante no dudó en apuntar contra su ex marido, Gerard Piqué.

No es la primera vez que Shakira canaliza sus sentimientos a través de la música, y ya en canciones anteriores como Te felicito y Monotonía, había abordado de manera tangencial sus sensaciones tras la ruptura con Gerard Piqué. Pero ahora la artista fue un paso más adelante con una letra más audaz, que originalmente incluía frases incendiarias que optó por suprimir para no ingresar en conflictos legales con el deportista.

Shakira compuso la prosa del tema en cuestión junto a Keityn, un artista de 26 años que también colaboró con la colombiana en sus dos hits previos En una entrevista, el compositor confesó que en un principio la letra "era más agresiva".

“Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas. Cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”, explicó en el programa Molusco TV.

Por ejemplo, según Keityn el famoso “sal-piqué”, iba a decir: “A ese ají le falta más pique”. A la vez que el joven fue el responsable de la consagratoria frase del tema: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

A su vez, el coautor reconoció que fue Shakira quien sugirió el momento en que se alude tangencialmente a la actual novia de Gerard Piqué. “A Shakira se le ocurrió el ‘clara-mente’, que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí. También la frase ‘yo valgo por dos de 22 (en referencia a la edad que tenía Clara Chía cuando empezó su affaire con el futbolista). Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak”.

Finalmente, para quienes tildaron a Shakira de despechada por sus dardos musicales hacia Gerard Piqué, Keytyn remarcó: “Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiere. Siempre canta lo que siente. Yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier otro artista. Shakira tiene que vivirlo. Ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo”.