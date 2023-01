¿Luis Miguel y el ex esposo de su actual novia Paloma Cuevas, se pelearon en público?

Es sabido que Luis Miguel está en pareja actualmente con Paloma Cuevas, quien era la esposa de uno de los mejores amigos del cantante. Asimismo, “El Sol” es padrino de una de las hijas del ex matrimonio que conformaban la diseñadora y el torero Enrique Ponce. Debido a este grado de cercanía que había entre estas tres personas, la nueva relación amorosa entre el intérprete de “La Condicional” y la empresaria, al parecer está trayendo problemas entre Ponce y Luismi, ya que recientemente en un encuentro fortuito en un restaurante en España saltaron chispas entre ambos.

Según lo reportado por el matutino “Hoy” de Televisa, al ex torero no le cayó bien que el actual novio de la madre de sus hijas, con quien supieron se mejores amigos, se acercara a su mesa a saludarle.

Aparentemente, a Enrique Ponce no le agradó el saludo de Luis Miguel.

De acuerdo a las informaciones que brindaron en el programa “Hoy”, Ponce rechazó el saludo, lo que derivó a una discusión entre ambos que subió de tono. "No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre", le dijo Ponce a Luis Miguel.

También comentaron que al parecer existiría un video de la discusión donde se puede apreciar que Ponce levanta una copa de vino que termina manchando a Luis Miguel.

Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no ocultan su amor.

Cabe recordar que Ponce y “El Sol” mantenían un fuerte y larga amistad desde hace muchos años. En ese entonces el ex torero estaba casado con Paloma Cuevas, con quien tienen dos hijas, e incluso el artista es padrino de una de ellas.

Ponce y Cuevas se separaron a mediados de 2021 y la cosa se empezó a complicar más de lo que estaba cuando inmediatamente después de la ruptura, se dio a conocer que el torero estaba saliendo con una joven que tenía 26 años menos que él.

Ahora, un poco más de un año después, Luis Miguel y Paloma Cuevas sorprendieron a todos mostrándose en público como pareja y no ocultando más su amor, ya que se los ha captado en varias oportunidades dando paseos por las calles de Madrid y compartiendo momentos en la casa que el cantante tiene en Marbella, España.