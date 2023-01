Este es el récord que alcanzó Zoe Saldaña y que ningún otro actor de cine lo superó

Nunca quiso encasillarse en un determinado tipo de papel en la gran pantalla y siguió por ese camino hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando se trata de ciertos personajes que gozan de particularidades peculiares difícilmente olvidables para el espectador, todos piensan en ella. Con tan sólo 44 años, Zoe Saldaña se convirtió en la única actriz en formar parte de cuatro cintas taquilleras que lograron una recaudación superior a los 2 mil millones de dólares y esto es un récord rotundo para una estrella de Hollywood tan joven con tanto recorrido por delante.

El periódico Los Ángeles Times la llamó “Reina de las franquicias cinematográficas” ya que luego del enorme éxito que ha tenido la película Avatar: El Camino del Agua, Zoe Saldaña impuso un récord al ser la única actriz que ha participado en cuatro películas que han recaudado más de dos mil millones de dólares en la taquilla mundial, un hecho que además de no tener precedentes cobra un significado mayor, dado que se trata de una mujer latina, la “pieza clave” en lograr esta marca.

Zoe Saldaña rompió el récord de ser la primera actriz de formar parte en cuatro películas que superaron los 2 mil millones de dólares.

Las películas con las que Zoe logró esta hazaña integran –obviamente– el listado de las más taquilleras de la historia y salvo la primera, las tres restantes son propiedades originales de Disney. Se trata de Avatar, que recaudó dos mil 870 millones de dólares; Avengers: Endgame, dos mil ochocientos millones; Avengers: Infinity War, dos mil millones cincuenta mil; y Avatar: El camino del Agua, que acaba de pasar la barrera de los dos mil millones de dólares. Cabe aclarar que la película original de Avatar fue producida por Fox cuando el estudio aún no formaba parte del conglomerado de Disney.

Zoe Saldaña forma parte de la franquicia Avatar.

Con créditos en televisión y cine desde 1999, cuando tenía 21 años, Zoe Saldaña se ha consolidado en los últimos tiempos como una heroína de acción al actuar en películas del género como las citadas sagas de Avatar y Avengers, además de Piratas del Caribe, Star Trek y, por supuesto, Guardianes de la Galaxia, donde surgió su personaje más importante: Gamora, “hija adoptiva” de Thanos, el máximo villano de la etapa anterior del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, cuando le propusieron interpretar este papel, la actriz, quien actualmente tiene 44 años de edad, dudó por un momento en aceptarlo, debido a que sintió que podría ser encasillada en un tipo de películas.

“Para esta película fue el director (James Gunn) quien me llamó y me dijo: ‘Quiero que lo hagas porque cuando estaba escribiendo el libreto solamente te tenía a ti en mente’. Y es algo que uno se siente muy bendecido cuando eso pasa, pero venía en este paquete de ciencia ficción y por un segundo tuve ese momento como de inseguridad, diciendo ‘Ay Dios mío, si hago otro papel así, definitivamente le voy a estar dando en las manos el ticket para que todas las personas que juzgan me pongan en esta casilla’”, reveló la actriz en una entrevista que dio en 2014, durante la promoción de Guardianes de la Galaxia.

Zoe Saldaña también forma parte de Guardianes de la Galaxia.

“Y luego me dije: ‘Pero si seré estúpida’. Si yo dejo pasar una oportunidad de trabajar con un buen director, con un buen estudio y hacer un buen personaje, por el simple hecho del qué dirán…’. Entonces leí el libreto, de verdad que me gustó, ella me fascinó mucho por el conflicto que tiene. Me gustó porque se ve que ella quizás en su vida, si no hubiera sido raptada por Thanos, quizá hubiera sido una persona muy, muy dulce, muy tierna, pero estuvo sometida a una vida de violencia y de crimen y aprendió a ser como una asesina. Entonces en el exterior ves a una persona tan rígida y bien oscura, pero cuando llegas a conocerla, tiene un sentido de justicia, que eso es lo que le puede dar a los Guardianes”, añadió la actriz.

Ningún otro actor de cines superó este récord de formar parte de películas taquilleras.

La taquillera es originaria de de Nueva Jersey, en donde nació el 19 de junio de 1978, Zoe Saldaña es de ascendencia dominicana y puertorriqueña. De niña fue criada en Nueva York y después, cuando tenía 10 años, se mudó junto con su familia a República Dominicana, donde vivió hasta los 17 años, antes de regresar a Estados Unidos para ser bailarina, actriz de teatro y posteriormente comenzar su carrera como actriz. Desde 2013 está casada con el artista visual y cineasta Marco Perego con quien tiene tres hijos.