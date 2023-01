El motivo por el que Austin Butler se siente muy agradecido con su ex pareja, Vanessa Hudgens

Romper vínculos amorosos significa, en la mayoría de los casos, quedar en malos términos y la distancia definitiva. Sin embargo, cada vez son más las parejas que llegan a su fin pero conservan una cariñosa amistad. Auntin Butler y Vanessa Hudgens estuvieron juntos durante nueve años. Compartieron millones de momentos y se llegaron a conocer en profundidad como para guardarse un mutuo respeto tras su ruptura. En una entrevista reciente, el intérprete de Elvis admitió que quien le dio el gran empujó y confió en que era él quien debía ponerse en la piel del Rey del Rock and Roll fue la ex protagonista de High School Musical y, como pudimos comprobar, no se equivocó.

Austin y Vanessa fueron pareja entre 2011 e inicios de 2020, cuando dieron señales en redes sociales de que ya no estaban juntos al no compartir imágenes de sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Y es que era muy común verlos posar en fotos de Instagram, como la última que publicaron como pareja en octubre de 2019, luciendo disfraces de Halloween.

Austin Butler se siente muy agradecido con su ex pareja, Vanessa Hudgens, por haber confiado en él para el papel de Elvis.

Y aunque el amor de pareja llegó a su final para los actores (y Vanessa está feliz en una nueva relación), el ganador del Globo de Oro dejó en claro que así como su ex novia lo apoyó y celebró el que lo hubieran elegido para interpretar a Elvis Presley, personaje que lo tiene nominado al Oscar, ahora él muestra su agradecimiento y reconoce que la primera persona que creyó en él y tuvo la visión casi mágica para que hiciera ese papel, fue su entonces pareja.

A principios de enero, en una charla con The Hollywood Reporter, Austin Butler contó que un “amigo” había sido la persona que originalmente lo motivó a que interpretara el papel de Elvis Presley después de escucharlo cantar un tema navideño del Rey del Rock. Sin embargo, en ese momento, el actor no mencionó que se trataba de su ex novia, Vanessa Hudgens.

Los fans comenzaron a sacar sus conclusiones al respecto, según notó People, dado que la propia actriz de 34 años había contado tiempo atrás la misma anécdota, cuando por azares del destino Austin hizo el casting y fue elegido para el protagónico de la película Elvis. Ahora, el propio actor reconoció que ese “amigo” (amiga, en realidad), era Vanessa Hudgens, quien fue su pareja por casi nueve años, quien lo motivó a luchar por el personaje hasta que lo consiguió.

Austin Butler y Vanessa Hudgens estuvieron en pareja desde 2011 a 2020.

“Habíamos estado juntos durante tanto tiempo y ella tuvo este tipo de momento de clarividencia, así que realmente le debo mucho por creer en mí”, dijo Austin Butler sobre Vanessa en una reciente entrevista con Los Ángeles Times.

“El mes anterior de que escuché que Baz estaba haciendo la película, fui a ver las luces navideñas con un amigo, y había una canción navideña de Elvis en la radio y yo estaba cantando, y mi amigo me miró y dijo: 'Tienes que interpretar a Elvis'. Y yo le dije: 'Oh, eso es una posibilidad muy lejana'", contó originalmente Austin sobre la visión que tuvo Vanessa Hudgens y que, a futuro, se convirtió en el trabajo que ahora lo tiene nominado como Mejor Actor al Oscar.

Austin Butler está nominado como Mejor Actor en los Premios Oscar 2023.

Además de Austin Butler por su papel protagónico en Elvis, en la categoría del Oscar a Mejor Actor en 2023 se encuentran nominados: Colin Farrell por Almas en pena en Inisherin, Brendan Fraser por La ballena (quien es el gran favorito), Paul Mescal por Aftersun y Bill Nighy por Living.