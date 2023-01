El consejo de su ex suegra, Monserrat Bernabéu, que llevó a Shakira a cometer el peor error de su vida

El lanzamiento de la “Session #53” de Shakira con colaboración del productor argentino Bizarrap generó todo tipo de reacciones por parte de los fans y figuras públicas, quienes tomaron posturas diferentes al escuchar el último hit de la colombiana, que provocó un temblor mediático en la industria del espectáculo.

Fue así de que luego del estreno de la canción más escuchada del momento, corrieron rumores del posible distanciamiento entre Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía. Y es que la letra del tema hace alusión al triángulo amoroso vivido por la barranquillera, así como también, nombra a su ex suegra, que en los últimos días está en el ojo del huracán por la aparición de un video donde se ve a la madre del ex futbolista haciéndola callar a Shakira con el gesto de “silencio”, poniendo el dedo sobre la boca, lo que al parecer demuestra que la relación entre ambas mujeres no era del todo buena.

El video donde Monserrat Bernabéu hace callar a Shakira a desatado una nueva polémica.

En este sentido, fueron los fanáticos de la cantante quienes han analizado a profundidad la relación entre Shakira y Piqué, y entre las joyas del pasado han encontrado una declaración de la mamá de Sasha y Milan que daría pistas sobre la tirantez que existía entre ella y su ex suegra.

En el 2012, Shakira aceptó públicamente que uno de los errores más grandes de su vida había sido seguir un consejo estético de su exsuegra, Montserrat Bernabéu. En ese momento, en una entrevista, la compositora describió los múltiples looks que había lucido a lo largo de los años, y aprovechó para asegurar que jamás seguiría el asesoramiento de la abuela de sus nietos.

Cortarse el pelo fue "el peor error de su vida".

"¡Uy que mal! Eso sí que es un mal corte de pelo. Esto es consejo de mi suegra que me dijo: '¡Ay por qué no te cortas el pelo! Creo que está muy maltratado', y yo dije 'ah, ajá'. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir tus consejos estéticos", expresó la cantante a la revista Vogue en el 2012, tras verse con el cabello rubio y corto

Desde ese entonces, Shakira ha lucido su tradicional y espectacular cabellera, dejando en claro que nunca más siguió los consejos de Monserrat Bernabéu.

La relación de Shakira y Bernabéu cobró relevancia y fue objeto de debate cuando la colombiana nombró a la mamá de Piqué en su última canción junto a Bizarrap, y además, colocara en su balcón la figura de una bruja, desafiando a sus ex suegros que justamente son sus vecinos.