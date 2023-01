El sorprendente cambio de look de Ester Expósito que es tendencia

Ester Expósito saltó a la fama mundial luego de su paso por la exitosa serie Élite de la plataforma Netflix, siendo una de las protagonistas de la saga. La española está en boca de todos desde entonces, como una de las estrellas de mayor atractivo y con grandes proyectos por delante.

Sin embargo, en esta oportunidad Ester no es noticia por sus compromisos laborales y su rol delante de las cámaras, sino por estas horas solamente se habla del nuevo look que adoptó. La actriz optó por un cambio radical, luciendo muy diferente a la habitual imagen que uno puede asociar de ella.

Ester Expósito con el look que la conocíamos hasta ahora.

Esto no es algo poco común en Expósito, quien a través de los años fue variando su estilo convirtiéndose en un verdadero ícono de la moda internacional. No obstante, en esta oportunidad su transformación no tiene que ver con su vestuario sino con su cabello.

Atrás quedó su característica melena rubia, pasando ahora a lucir un look castaño oscuro, además de optar por dejarse el flequillo. A simple vista, el resultado es impactante y la joven de 22 años luce completamente distinta.

La actriz decidió dejar reflejados estos cambios en sus redes sociales como parte de sus stories de Instagram. Esta sin dudas marcará una nueva era tanto en su imagen como en su carrera, aunque no quita en absoluto su extraordinaria belleza y el encanto innato que tiene.

El resultado no solo enamoró a sus fans, sino que también consiguió que los verdes ojos de la famosa resaltaran aún más, por lo que resulta un cambio más que acertado. Eso sí, habrá que esperar para saber si se trata de una transformación definitiva y parcial.

Ester Expósito compartió en redes su nuevo cambio de look: cabello castaño oscuro y flequillo.

El nuevo look de Ester es una de las últimas tendencias de este año. Ya varias celebridades se sumaron a esta movida de utilizar flequillo para estilizar aún más su rostro, aunque también vale destacar que no es la primera vez que la artista deja enmudecidos a todos por sus cambios de estilo.