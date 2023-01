¿Existe algún problema entre Humberto Zurita y Luis Miguel, ex de Stephanie Salas?

Una de las parejas que más ha dado que hablar en estas últimas semanas es la de Humberto Zurita y Stephanie Salas debido a que vienen de relaciones anteriores con figuras públicas. Y es que es sabido que la hija de Sylvia Pasquel en su juventud tuvo un romance con Luis Miguel, y fruto de ese amor nació Michelle. Este noviazgo sigue persiguiendo a la actriz, por lo que la prensa cuestionó a su actual novio a cerca de la experiencia que tuvo con “El Sol de México”.

"¿Luis Miguel? ¿Hace cuántos años anduvo Stephanie con Luis Miguel? Creo que ya ha tenido parejas muy importantes, tuvo al papá de Camila, ocho años, no sé cuánto. ¿Por qué siguen con Luis Miguel? ¿Por qué es el que interesa?", retrucó Humberto Zurita.

Humberto Zurita dijo que admira la voz de Luis Miguel.

Asimismo, cuando le preguntaron si le llevaría a Stephanie a un concierto de Luis Miguel, el actor se mostró despreocupado, y también reveló cómo es la relación que lleva con el intérprete de “La Incondicional”. "Sí ¿por qué no?", dijo Zurita sobre acompañar a su novia a un concierto de “El Sol”. "A Luis Miguel no lo conozco. Personalmente, lo vi dos veces en mi vida, pero me cae bien, súper. Además, es el ídolo de México, una de las mejores voces", expresó el actor.

Humberto Zurita y su fallecida esposa Christian Bach.

Otro tema recurrente en sus encuentros con la prensa es sobre su fallecida esposa Christian Bach, a quien Zurita mantiene en su corazón. "No la tengo que recordar, Christian está siempre conmigo", aseguró Humberto.

Además, si bien el actor no pensaba tener una nueva pareja, confesó que cuando comenzó su relación con Stephanie Salas sabían que habría algunos cuestionamientos. Sin embargo, no hicieron caso y ahora solo se dedican a disfrutar de estar juntos. “La verdad nunca pensé, por lo que vengo de Christian, con una relación tan larga, que iba a generar preguntas de un lado. Stephanie viene de una familia tan, tan, tan importante, si lo pensamos. Por eso nos quisimos manejar en ese perfil bajo", finalizó Humberto Zurita.