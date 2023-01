Esta es la razón por la que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no se han casado

Si nos adentramos sólo un poco en la vida de los futbolistas, notaremos que la mayoría de ellos están casados, con hijos, viviendo en cualquier parte del mundo junto a su familia que acompaña el sueño del deportista. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo y se han peleado por tenerlo entre sus filas los equipos de fútbol con mayor poder adquisitivo. Si bien tiene a su lado una compañera de fierro, Georgina Rodríguez, que le sigue los pasos desde 2017, aún no contrajeron matrimonio pero la pareja no duda que en algún momento sucederá. ¿Por qué razón no se casaron?

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han consolidado como una de las parejas más sólidas del deporte y el espectáculo. Su historia de amor se remonta al 2017, cuando se conocieron en la tienda de lujo en la que ella trabajaba y a la que él llegó con la intención de comprar.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocen hace seis años.

El flechazo fue de inmediato y seis años después, ya son papás de seis hijos y presumen de una vida llena de lujos. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido para muchos: la pareja aún no se ha casado.

Tras mudarse a Arabia Saudita debido a la nueva etapa profesional de Cristiano Ronaldo, ya que fue fichado por el Al-Nassr de Arabia Saudita, se ha especulado mucho sobre el futuro de la pareja debido a que en dicho país, las leyes locales no permiten que un hombre y una mujer compartan techo si no están casados. Si bien diversos reportes apuntan a que no tendrán problemas, muchos de sus fans se han preguntado por qué aún no dan ese importante paso.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez nunca consideraron una prioridad casarse pero algún día desean hacerlo.

La pareja ha desatado varios rumores de una posible boda. Por ejemplo, en abril del 2018, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram una selfie con un anillo en su dedo anular, lo que hizo a muchos creer que se habían comprometido, desde entonces, mucho se ha especulado si Cristiano y Georgina se casaron en secreto.

En julio de ese mismo año, la también bailarina aseguró: “Como a toda mujer enamorada, me encantaría, en algún momento, una boda con mi pareja. Pero ahora tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y ahora no es prioritario”, declaró para la revista Hola en España. Tres años después, Georgina fue cuestionada en su reality show en Netflix sobre sus planes de boda con el astro del fútbol, a lo que respondió: “No depende de mí… ¡ojalá fuera así!”.

Cristiano y Georgina tuvieron juntos seis hijos.

Por su parte, Cristiano Ronaldo también ha sido cuestionado sobre si desea casarse con Georgina Rodríguez. En noviembre del 2022 le dijo al periodista Piers Morgan: “Me quiero casar con Georgina. Está en los planes. Para su edad es muy madura y nos ayudamos mucho”. En la misma conversación, elogió las cualidades de su pareja: “Ella sufrió de joven y mira la vida con otros ojos. me escucha, me da estabilidad y me permitió no rendirme después de la muerte de nuestro hijo”.

Al hablar de la boda, Cristiano coincidió con la declaración que hizo la mamá de sus hijos años atrás: que su camino hacia el altar no es una de sus prioridades. “No estoy pensando en eso, pero lo puedo ver en el futuro que creo que merezco, que ella merece. No es algo que esté ahora en mis planes, pero en el futuro, sí, lo deseo”. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están seguros que en algún momento se casarán.

En I am Georgina, el portugués fue cuestionado sobre cuándo podría ser su boda, a lo que respondió: "Va a ser cuando me dé el click. Puede ser en un mes, en seis meses o en un año. Pero nos casaremos, estoy seguro al 1000%".