“Ya lo perdoné, no le guardo rencor”: Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, habló de la relación con su papá

La identidad es el derecho más importante de una persona, es nuestra historia, se trata de nuestras raíces, de dónde venimos y lo que puede definir hacia dónde vamos. Conocer quiénes son nuestros padres es fundamental aún si la relación con ellos es distante, porque esto nos da el derecho a decidir y saber qué rumbos tomar en el futuro con nuestras propias familias. Nicolás de Jesús Buenfil López, el hijo de Erika Buenfil, habló por primera vez del primer encuentro con su progenitor, Ernesto Zedillo Jr, el hijo del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, y cómo es su relación actual.

A mediados de 2004, la vida de Erika Buenfil dio un giro de 180 grados cuando se enteró que estaba embarazada. Aunque le dio mucha alegría saber que se convertiría en mamá, también sintió miedo porque si bien tenía novio, no eran un matrimonio y, por consiguiente, la llegada de un bebé no era algo que estuviera entre sus planes. Cuando le comunicó esta noticia a su pareja, Ernesto Zedillo Jr., el hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, él decidió alejarse y no afrontar la responsabilidad con ella, por lo que la actriz continuó con su embarazo y asumió el papel de mamá soltera con el apoyo de su familia.

A más de 17 años de esta anécdota, Erika Buenfil abre su corazón desde la comodidad y tranquilidad de Casa Miravalle, para contarnos como vivió su embarazo hasta el nacimiento y desarrollo de su hijo Nicolás, quien habló cómo fue el primer encuentro con su papá, hace tres años y medio, y cuál es su relación actual.

Nicolás de Jesús Buenfil López, el hijo de Erika Buenfil, se abrió por primera vez para hablar de la relación con su papá.

Tras haber iniciado una carrera en la conducción para después sobresalir como actriz de teatro, cine y protagonizar varias telenovelas, incluso probar suerte como cantante, Erika Buenfil se embarazó en una época que ya no esperaba concretar este sueño debido a que, por su avanzada edad (casi 40 años), aparentemente no se encontraba en óptimos niveles de fertilidad.

“Durante muchos años tomé pastillas anticonceptivas hasta que el doctor me dijo que debía descansar tres meses para que se acomodara naturalmente mi periodo menstrual. Yo no quería porque me ayudaban a adelgazar, pero las dejé pensando en que ya había pasado mi edad más fértil y no corría el riesgo de embarazarme, pero sucedió todo lo contrario”, expresó la estelar de melodramas como Amor en silencio y Tres mujeres.

Al saberse embarazada, de inmediato se lo dijo a Ernesto Zedillo Jr., con quien tuvo un romance fugaz. “Él estaba muy joven (28 años), me lo pesqué muy chavito, así que su respuesta fue negativa y decidió alejarse”.

Nicolás conoció a su papá Ernesto Zedillo Jr. a la edad de 14 años.

Erika lloró mucho pero, de alguna manera, entendió su postura. “Así que respiré hondo y me levanté. Le pedí a mi mamá y al resto de mi familia que no intervinieran y al quinto mes de mi embarazo, lo busqué para preguntarle sus antecedentes médicos, tipo de sangre y detalles que necesitan saber los médicos antes de que nazca un bebé, pero ya no volví a insistir (en retomar su relación amorosa) porque a fuerzas ni los zapatos entran. Después supe que se casó y entendí que no necesitaba saber más de él ni interrumpir su vida. Traté de ser lo más fuerte posible y buscar trabajo para sacar adelante a mi hijo”, relató.

Nicolás de Jesús Buenfil López nació el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León. Aunque Ernesto Zedillo Jr. se enteró al momento, su respuesta fue: “algún día lo conoceré”, y aunque su hijo sabía de él a través de fotos en Google, el día que por fin estuvieron frente a frente ocurrió hasta el 13 de febrero de 2019, poco después que Nicolás cumplió 14 años. Erika Buenfil no se opuso a que su hijo Nicolás conozca a su padre cuando llegó el momento.

Fue una tarde cuando la llamada Reina del TikTok, con casi 16 millones de seguidores en esta plataforma social, recibió la llamada de Nicolás que, sorprendido, le dijo que su papá le había llamado porque estaba interesado en conocerlo. “Yo lo tomé de la manera más cool del mundo porque él está en su derecho y mi hijo también, porque me importa que el alma y corazón de Nicolás estén saludables, que no tenga desequilibrios. Al principio no creí que Ernesto fuera porque muchas veces me decía: ‘voy a ir a verlo’ y no se hacía realidad, pero ahora sí lo cumplió, aunque yo no estuve presente”.

La llegada de ese momento fue crucial en la vida de su hijo que, para ese entonces, ya tenía mucha curiosidad por conocerlo. “Cuando era chiquito me mandaba regalitos en mis cumpleaños. Me acuerdo de un carro de control remoto, pero no lo veía y yo quería saber si me parecía a él. Ahora que lo conozco, ¡sí nos parecemos y hasta hacemos las mismas caras! Estuvo impactante verlo”. Nicolás Buenfil tiene 17 años y le encanta vivir con su mamá quien asegura es su mejor amiga.

A sus 17 años, Nicolás Buenfil es fanático de hacer videos para TikTok, le gusta salir a fiestas y tener muchos amigos. Asegura que no le hizo falta una imagen paterna porque siempre vio en Erika Buenfil a su mamá y papá a la vez. Tampoco le causaba conflicto tener que explicar a sus compañeros de la escuela las razones por las que su papá no estaba presente en momentos importantes.

“No sufrí de bullying o acoso porque ya es muy común que muchos niños sólo vivan con uno de sus papás. Además, siempre me sentí muy amado por mi mamá, nunca me faltó nada, ella me ayudaba con todo y ahora que salgo con mi papá está muy bien, me gusta, no importa que no haya sido antes”, resaltó.

Para Nico, Ernesto Zedillo Jr., pese a no haber sido un padre presente a lo largo de su vida, lo considera como “un gran hombre”. No le gusta abundar en los detalles del pasado, pero si tuviera que perdonarle algo, hoy en día la cuenta ya está saldada. “Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas (Isabella y Victoria). Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí”.

Cuando salen, su papá le pregunta de la escuela, de cómo le fue en la semana, pero no tocan el tema de su ausencia. “Ya no tiene caso”, dice, “ahora lo veo seguido y eso es lo que cuenta. A veces salimos a comer a un restaurante rico de Polanco, al cine o a algún museo y está bien así, nos divertimos. No pensaría en vivir con él porque no dejaría sola a mi mamá”. Nicolás asegura que su papá es "un buen hombre" y su mamá "significa su mundo".

“Mi mamá significa mi mundo, no sé qué haría sin ella. Es mi guía, mi apoyo incondicional en las buenas y en las malas. Le cuento todos mis problemas y siempre me ayuda a resolverlos. Es mi mejor amiga, la amo y admiro su terquedad y lucha de todos los días. Es una fregona porque ella sola, trabajando duro, me sacó adelante con amor. Estoy feliz y agradecido por ello”, finalizó el joven.