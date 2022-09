La travesura de Evaluna que dividió opiniones en las redes sociales

Cada pareja es un mundo y ambos saben hasta dónde llegan los límites con el otro. Algunos vínculos prefieren forjarse y mantenerse en la privacidad absoluta y a otros les encanta exhibir su amor en las redes sociales. Si bien Evaluna y Camilo suelen compartir mucho contenido sobre su trabajo y su familia, en esta ocasión la hermana de Mau & Ricky quiso hacerle una broma a su esposo publicando en Instagram un foto de él mientras se duchaba en donde se lo puede ver completamente desnudo y esto dividió las aguas entre los internautas.

Evaluna y Camilo son una de las parejas jóvenes más estables del medio del espectáculo. Sus seguidores han sido testigos de cómo se conocieron, cómo inició su noviazgo en 2015, sus conciertos en conjunto, el día de su boda, el nacimiento de su hija Índigo y, ahora, su lado más íntimo.

Aunque es común que los cantantes compartan a través de sus redes sociales los momentos más significativos de su relación y su día a día en lo laboral, no acostumbran ventilar aquello que ocurra en las reducidas cuatro paredes de su hogar, sin embargo, hoy, la hija de Ricardo Montaner hizo una excepción y fue más allá de lo común.

En su cuenta de Instagram, Evaluna publicó una imagen del intérprete de Pegao bañándose totalmente desnudo. En la que parece ser una travesura de parte de ella, a Camilo se le ve de espaldas, pero también de perfil a través del reflejo en el espejo del baño. Un emoji de corazón rojo y otro de fuego, seguidos del comentario “jeje”, fue lo que escribió Evaluna en su post y aunque a la cantante le pareció divertido mostrar a su esposo al natural, no todos los internautas lo tomaron a bien.

"Eso no se hace", "No le veo la gracia", "Pobre Camilo, no tiene ni privacidad", "¿Cuál es la necesidad de exhibir a tu esposo", "Deja tranquilo a tu marido por, favor. Déjalo bañarse tranquilo, diablos qué toxica", "Muy linda tu vida, pero no exhibas a tu esposo" y "Qué gente tan rara, muy moralistas, mucho hablar de Dios, pero comparten estas fotos", son algunos de los comentarios que se leen.

Evaluna le tomó una fotografía a Camilo duchándose y la compartió en sus redes en forma de travesura.

Incluso en la publicación, que suma casi un millón de likes, hay quienes criticaron que no enseñen la cara de su hija Índigo “y sí las nalgas de tu esposo, qué estupidez". Sin embargo, también hubo otros fans que lo tomaron con humor y así se lo manifestaron: “Qué guapo”, “Wepa”, “La última foto ja ja ja”, “El mejor lado de Camilo” y “Son una pareja maravillosa”, entre otros.