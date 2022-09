Elizabeth Gutiérrez habló de su relación con William Levy: "Tengo mucho que decir..."

A comienzos de este año el actor William Levy y la actriz Elizabeth Gutiérrez decidieron terminar su relación tras casi dos décadas de convivencia. Esta noticia impactó a todos sus fans del continente ya que no podían creer que ambos hayan tomado esta determinación. Recientemente el actor reveló en una entrevista por qué nunca se casó con su expareja.

La versión oficial sobre la ruptura de la pareja tiene que ver con que la rutina desgastó la relación y ambos decidieron terminar con la misma para continuar siendo amigos. Recordemos que ellos tienen dos hijos, sus nombres son Christopher y Kailey. Ellos tienen actualmente 16 y 11 años respectivamente.

Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio en el programa Siéntese quien pueda.

Pese a que ambos solicitaron respeto tras el divorcio en las redes sociales, comenzó a circular una versión en las mismas, que habla de infidelidades por parte del protagonista de "Café con aroma de mujer". Una persona cercana a la pareja, aseguró que la separación se debe a una nueva infidelidad de William Levy con la actriz española Alicia Sanz.

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez habló en programa ¡Siéntese quien pueda! con el periodista Lucho Borrego de su relación con su expareja y padre de sus hijos William Levy. "Lo que yo hablo con él (refiriéndose a Levy) siempre se va a quedar ahí. Proteger a mis hijos, protegernos a nosotros es lo que pienso porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no", fue parte de lo que dijo la nacida en Los Angeles, Estados Unidos.

Además la expareja de William Levy agregó: "Y no es que no hablé porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir. Pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes".