Sobre su cama, Natti Natasha enseña su bella figura y paraliza la red

La dominicana Natti Natasha es una de las cantantes latinas más convocantes de la música urbana actual. Desde hace varios años ha lanzado canciones que se han convertido en grandes éxitos en todo el continente y que hasta el día de hoy continúan sonando. Hace algunas horas, compartió un video desde su cama que paralizó la red.

En su feed de su cuenta oficial de Instagram, Natti Natasha, compartió un video donde no solo se puede ver lo hermosa que luce actualmente a sus 36 sino que también compartió un mensaje que aumentó la ansiedad de sus fans. El mismo es una indirecta de lo que sería su próxima canción.

En el mismo se puede ver a la intérprete de la canción "Mayor que usted" en su cama y tapándose solamente con sus sábanas. Esto dejó en evidencia el brillante cuerpo natural que tiene luego de ser mamá el año pasado. Además junto al clip se puede leer: "Hoy estoy Hor,,,,,. Me levanté a la 7 de la morning ,,, no puedo dormir, sabes que estoy ready así que papi call me".

Para muchos de sus seguidores el material audiovisual Natti Natasha es un anuncio indirecto de lo que será su próxima canción que además, al parecer, tendrá la colaboración de la argentina Maria Becerra. La sudamericana le comentó el posteo con una frase que dice así: "Sabes que toy ready asi que papi call me".

Natti Natasha es una de las referentes del género urbano.

El año pasado Natti Natasha fue madre y se comprometió con el productor musical Raphy Pina. Mientras que a finales del 2021 su prometido fue encontrado culpable del delito de posesión ilicita de arma de fuego y encarcelado a 41 meses de prisión. Recientemente, por tercera vez, el novio de Natti Natasha, fue trasladado de cárcel. Esta vez pasó del Centro Federal de Detención, en Miami, a la FCI Butner Medium II, ubicada en Granville, Carolina del Norte.