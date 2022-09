Eugenio Derbez se burla de su accidente

Recientemente, Eugenio Derbez apareció en redes sociales explicando cómo fue su accidente. En compañía de su esposa Alessandra Rosaldo, dijo que había tenido una lesión debido a un juego virtual.

De acuerdo con la versión del comediante, él y su hijo estaban en el juego, donde se usa un visor para acceder a las actividades recreativas. El comediante dijo que se cayó mientras usaba los visores. "Mi cerebro estaba viendo cosas que no coincidían con su entorno". El cuerpo de Eugenio impactó contra unos escalones.

Con humor, Eugenio muestra la gravedad de su lesión..

Eugenio dijo que al ponerse el visor estaba en un edificio con muchos pisos. Él estaba parado sobre una pequeña tabla, se tropieza con algo y al momento de dar el paso fuera de aquella tabla todo lo que veía no coincidía con su entorno. "Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un rio de cocodrilos y no me pasó nada", declaró.

Además, Eugenio mostró una radiografía, donde se aprecia la gravedad de la lesión. Recordó que aquel día no aguantaba el dolor y los doctores le decían que la operación era muy peligrosa.

Eugenio detalló como sufrió el accidente.

Derbez se burla de su accidente

Una de las características que tiene Eugenio es que siempre toma las cosas con buen humor y con la comedia que siempre lo ha llevado al estrellato. En esta ocasión, no perdió el tiempo y aprovechó su recuperación para explicar "con un video" el momento exacto de su fractura.

Evidentemente las imágenes no son del famoso comediante, sin embargo, tiene el famoso sello de Derbez. En el clip aparece una persona disfrutando de un juego virtual, usando unos populares visores, con los que se lastimó nuestro protagonista. En cuestión de segundos aparece el diablito de Eugenio y aprieta el botón, provocando que se caiga. El personaje es de la autoría del comediante y aparecía en el famoso programa de "XHDERBEZ", donde siempre se burlaba de las desgracias de las personas.