Así fue la reacción de Victoria Ruffo al enterarse del accidente de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo es una de las actrices mexicana más reconocidas en el mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional. Inició su carrera en el cine en la década de los 70’, donde ha participado en ocho películas, pero su dedicación casi completa a las telenovelas ha hecho que su popularidad se extienda a toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Es que sus protagónicos en melodramas como “Simplemente María”, “La fiera” y “La madrastra” la ubicaron en un lugar privilegiado y son recordados por todos aquellos millones de televidentes que siguieron estas historias.

Hace unos días el actor mexicano Eugenio Derbez ha sufrido un accidente que lo llevó a hospitalizarse, debido a que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en uno de sus hombros. Cabe recordar que Victoria Ruffo y el creador de “La Familia P. Luche” mantuvieron una relación amorosa desde 1992 a 1996, y que fruto de ese amor nació su primer hijo José Eduardo Derbez. Actualmente, Ruffo está casada con el político mexicano Omar Fayad, con quien tiene dos hijos más.

Victoria es una persona muy activa en redes sociales, donde comparte su vida cotidiana y cuestiones relacionadas a su trabajo. En estos días se supo del accidente de su ex pareja Eugenio Derbez, quien se fracturó un hombro, y aunque la situación del productor no reviste gravedad, si ha estado en cuidados intensivos debido a que tuvo que ser sometido a una operación complicada, pero que felizmente fue exitosa y ya se encuentra en recuperación.

Sobre este hecho, al parecer, su ex pareja Victoria Ruffo no le ha dado importancia a los problemas de salud por los que está atravesando el padre de su hijo, y no se ha pronunciado sobre lo que le ocurrió a Eugenio. Es más, ha compartido en sus redes sociales un video donde se la ve feliz disfrutando un momento junto con algunas amigas.

Así también, José Eduardo Derbez, el hijo de ambos, no se ha pronunciado sobre lo que le pasó a su padre en redes sociales, pero sí ha compartido contenidos relacionados a sus proyectos laborales. Por su parte, el resto de los hijos de Eugenio, se ha llamado al silencio debido al delicado momento de saludo que está atravesando su padre.