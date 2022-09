Jennifer Lopez no tuvo hogar antes de ser una estrella

Jennifer Lopez es una de las artistas más exitosas del mundo y una de las celebridades de Hollywood más solicitadas. Los inicios de la diva del Bronx no fueron fáciles, pero todo su esfuerzo tuvo recompensas: es considerada una de las mujeres más influyentes, un icono popular y es una de las superestrellas más ricas.

La cantante con ascendencia puertorriqueña nació en Castle Hill, ubicado en El Bronx de Nueva York, el 24 de julio de 1969. Su humilde hogar estaba compuesto por su padre, David Lopez, quien trabajaba de noche como vigilante de seguridad, y su madre, Guadalupe Rodríguez, quien era maestra en un jardín maternal.

Durante su niñez vivió en un pequeño apartamento, sin embargo, unos años más tarde pudieron ahorrar para irse a una casa de dos pisos. Jennifer Lopez demostró un gran talento para el canto y el baile a los 5 años, motivo por el que sus padres la llevaron a varios audiciones, pero nunca consideraron que le iba a alcanzar para convertirse en una estrella de cine.

Esto le trajo graves problemas con su madre, quien le insistía en abandonar sus sueños y dedicarse a los estudios. "Mi mamá es una persona super complicada y tiene mucho bagaje emocional. Su generación pensaba: 'Un hombre se casará contigo, te cuidará por el resto de tu vida y te mantendrá'", reveló en el documental Halftime de Netflix.

Y agregó: "Hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y eso la hizo fuerte, pero también la hizo dura. Nos daba tremendas palizas". La mala relación con Guadalupe Rodríguez y la falta de confianza en su talento hizo que Jennifer Lopez abandonara su hogar a los 18 años para perseguir sus sueños.

En ese entonces, practicaba coreografías en un estudio de baile y pidió a los dueños dormir allí durante varios meses. “No tenía hogar, pero era lo que tenía que hacer. Cuando regresé de Europa, me convertí en 'Fly Girl' y me mudé a Los Ángeles. Todo sucedió en un año", recordó la intérprete de "Get Right".

Jennifer Lopez no solo logró cumplir sus objetivos, sino que además superó todas las expectativas que tenía respecto a su carrera profesional.

Jennifer Lopez tiene 53 años.

Participó de una gran cantidad de películas y programas de televisión, se convirtió en una respetada empresaria, logró 8 álbumes de estudio, realizó giras mundiales, hizo el show del medio tiempo del Super Bowl, y actualmente tiene más de 220 millones de seguidores en Instagram.

¿Conocías esta historia sobre la falta de hogar en los comienzos de Jennifer Lopez?