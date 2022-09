Ana de Armas reveló qué fue lo peor de salir con Ben Affleck

Ana de Armas está por estrenar Blonde, la película biográfica sobre Marilyn Monroe basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates. Por ese motivo y mientras se espera para recibir las repercusiones, brindó una entrevista reveladora donde se animó a contar lo que significó para ella su romance con Ben Affleck, quien se acaba de casar con Jennifer López.

La actriz de origen cubano y la estrella de Batman se conocieron durante el rodaje de la película Deep Water a finales de 2019. El amor traspasó la pantalla y rápidamente comenzaron una historia de amor que oficializaron con las primeras imágenes juntos en febrero del 2020.

Ana de Armas y Ben Affleck.

Sin embargo, la presentación formal la hicieron en abril, cuando Ben Affleck apareció en las fotos del cumpleaños de Ana de Armas y a ambos se los puede ver muy cariñosos en ellas. Pero todo duró algunos meses, porque ese mismo año terminaron asegurando que era porque se encontraban en diferentes momentos de su vida.

También se rumoreó que ella quería ser mamá y él le dijo que con tres hijos ya era suficiente. Además, la joven actriz tenía su carrera como prioridad mientras que el actor la quería siempre con él. Todo eso hizo que ambos se dieran cuenta que estaban en diferentes sintonías y terminaron.

Ahora, Ana de Armas finalmente se refirió a esa etapa de su vida y contó que es lo peor que le pasó durante esos meses con Ben Affleck. La artista de 34 años se sinceró y aseguró que no le gusta tener todas las miradas enfocadas en ella, y que en todo caso solo le gusta que la reconozcan por su trabajo y no por su vida personal, algo que en pareja con alguien tan famoso le fue imposible. En aquella época se sintió acosada por los paparazzis, desesperados por tener una foto de la flamante pareja.

"Nunca he sido alguien que quiera atención que no sea sobre mi trabajo. Entonces, cuando la atención no es sobre mi trabajo, es molesto, se siente irrespetuoso, se siente inapropiado, se siente peligroso e inseguro”, expresó Ana.

Ana y Ben.

"Quiero ser recordada por eso. Del otro lado, no estoy interesada. A algunas personas les resulta mejor hacer las paces con eso. A algunas personas incluso les gusta. Estoy en el grupo de personas que preferirían no tener eso”, sumó para cerrar el tema.