Un re-estreno inesperado: vuelve El Guardaespaldas a las salas de los cines

Si hay una historia que marcó una generación y que será inolvidable por sus protagonistas pero también por su soundtrack es definitivamente El Guardaespaldas. La cinta está cumpliendo 30 años de estreno y con motivo de su celebración, se decidió re-lanzarla en las salas de los cines para volver a enamorar a grandes y jóvenes con una trama que contiene todos los condimentos pero, sobre todo, mucho amor.

El Guardaespaldas es la recordada película romántica protagonizada por la tristemente fallecida Whitney Houston junto a Kevin Costner donde ella personificó a una estrella del mundo de la música que encuentra su idílica vida amenazada entonces contrata a un ex agente del servicio secreto que siempre está alerta pero jamás iba a estar preparado para enamorarse de su clienta.

La inolvidable película regresará a la pantalla grande para celebrar su aniversario número 30 desde su lanzamiento. El domingo 6 y miércoles 9 de noviembre, Whitney Houston y Kevin Costner volverán a la pantalla grande en el film romántico que marcó a toda una generación incluso gracias a su soundtrack que llegó a ser el decimotercer disco en mejores ventas dentro de territorio norteamericano.

“La historia y las canciones de El Guardaespaldas están grabadas de manera indeleble en los corazones de los fanáticos del cine y la música de todo el mundo”, dijo Kymberli Frueh, vicepresidente senior de Programación y Adquisiciones de Contenido de Trafalgar Releasing. “Nos complace asociarnos con Warner Bros. para llevar esta celebración de aniversario a los fanáticos”, continúo la ejecutiva respecto del regreso de esta historia de amor icónica al séptimo arte.

Con motivo de su aniversario número 30, se re-estrena en los cines El Guardaespaldas.

El anuncio del 30º aniversario de El guardaespaldas llega junto con un trailer de la película biográfica de Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody que se estrenará en los cines el 21 de diciembre contando la historia de esta talentosa artista que dejó su huella en el mundo de la música gracias a una voz privilegiada que la llevó a la cima de la popularidad. Lamentablemente ella también tenía sus propios demonios que la vencieron el 11 de febrero de 2012.

Las entradas para celebrar el 30 aniversario de El Guardaespaldas saldrán a la venta el miércoles 28 de septiembre en TheBodyguard30.com. La película intentará conquistar nuevas generaciones de la misma manera en que lo hizo tres décadas atrás cuando la historia de amor de la cantante y su protector enamoró a las audiencias del mundo entero con la canción I Will Always Love You como estandarte.