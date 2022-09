El deporte que practica Tom Hardy que lo llevó a ganar un torneo

Son varias las celebridades de Hollywood que en sus tiempos libres practican otra actividad y son realmente buenos en ella. Hemos visto brillar sobre un escenario a Johnny Depp regalando un poco de rock, también a Dwayne Johnson entrenando para su carrera de luchador profesional, y ahora quien sorprende es el actor Tom Hardy, que siempre se mostró interesado en las artes marciales y sorprendió a todos los presentes y sus fanáticos al convertirse en ganador de un torneo de Jiu-Jitsu.

Tom Hardy es un actor que ciertamente no le escapa a los roles donde necesita imprimirle una cuota de fuerza física a su personaje en la pantalla grande. De esta forma lo vimos en títulos como Bronson, Warrior, The Dark Knight Rises y Mad Max: Fury Road. El intérprete siempre le prestó atención a su acondicionamiento físico para hacer que todos estos roles sean verdaderamente creíbles y ahora parece que trascendió del cine a la realidad.

Según pudo averiguar The Guardian, el actor inglés se anotó en un torneo de Jiu-Jitsu brasileño en un colegio secundario de la ciudad de Milton Keynes, Inglaterra, usando su nombre real que es Edward Hardy, aunque dada su condición de estrella mundial de la industria cinematográfica de Hollywood la gente allí presente rápidamente lo reconoció.

Hablando con el medio The Guardian, un portavoz del campeonato dijo que Tom Hardy verdaderamente es un "tipo agradable", y agregó: “Todos lo reconocieron, pero él era muy humilde y estaba feliz de tomarse un tiempo para que la gente se tomara fotografías con él”, dijo el vocero. “Fue un verdadero placer tenerlo compitiendo en nuestro evento”, finalizó el hombre.

Tom Hardy se convirtió en campeón en un torneo de Jiu-Jitsu.

Esta participación de Tom Hardy en un torneo de estas características es la segunda en poco tiempo ya que en agosto el protagonista de Inception participó y ganó el torneo REORG Open Jiu-Jitsu en Wolverhampton, Inglaterra. Parece ser que el actor está con ganas de convertirse en una verdadera figura de este arte marcial centrado principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos.

“Lo reconocí de inmediato. Todo el mundo sabe quién es Tom Hardy, ¿no?”, manifestó Danny Appleby, un oponente del actor en Wolverhampton, que le dijo a su periódico local, Teeside Gazette, después de enfrentarse a la figura de Hollywood: “Estaba en shock. Él dijo 'solo olvida que soy yo y haz lo que normalmente harías'".

El secreto mejor guardado de Tom Hardy es practicar Jiu-Jitsu.

Appleby siguió relatando: “Es un tipo realmente fuerte. No lo pensarías siendo una celebridad. Lo hago bien, he hecho unos seis torneos y he estado en el podio en todos. Pero es probablemente el competidor más duro que he tenido; ciertamente estuvo a la altura de su personaje de Bane, eso es seguro”. Parece ser que Tom Hardy tiene una cualidad innata para el Jiu-Jitsu y este último tiempo se dedicó a utilizarla.