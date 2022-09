Estos son los motivos por los que Fernando Colunga y William Levy se odian

Loa actores Fernando Colunga y William Levy son protagonistas de un rumor que hacer tiempo se viene manejando. Y es que, al parecer, los galanes no se llevan bien y es por eso que no quieren trabajar juntos. Sin embargo, esto nunca fue confirmado por ninguna de las partes, aunque algunas especulaciones apuntan a que la enemistad existe.

Lo cierto es que ambos actores, no han tomado papeles protagónicos para no cruzarse en los sets de grabación. Una situación particular se da ahora, tanto Levy como Colunga, son protagonistas de distintas adaptaciones de la misma serie, “El Conde de Montecristo”, el clásico de Alejandro Dumas.

William Levy protagonizará "Montecristo" junto a Esmeralda Pimentel.

Por un lado, el actor cubano rodó en España junto a Esmeralda Pimentel, y por el otro, el mexicano se está preparando para que la adaptación en la que él participa se estrene en el 2023 por “Telemundo”. Esto ha generado comparaciones sobre cuál será la mejor, sobre todo por la rivalidad que existen entre los actores.

¿Cómo comenzó la supuesta rivalidad?

Levy como Colunga formaron parte del elenco de la telenovela “Pasión” en el año 2007, la única producción en la que ambos actores trabajaron juntos, y fue ahí que comenzó la rivalidad.

Fernando y William protagonizaron la telenovela "Pasión", en donde comenzó la rivalidad entre ambos.

Es así que cuando compartían créditos en ese melodrama, el rechazo Fernando Colunga por Levy creció, ya que, según confirman algunos de los que participaban en el set de grabación, el cubano era impuntual, un defecto que el mexicano odia, ya que Fernando es siempre el primero en llegar a las grabaciones.

El segundo motivo por el que Fernando desprecia a Levy es por el tema de las mujeres debido a que en varias ocasiones el actor ha sido ligado a rumores de romance con alguna de sus coprotagonistas. El mexicano se molestaba ante el supuesto coqueteo del cubano cuando aún estaba con Elizabeth Gutiérrez.

Por último, la gota que colmó el vaso fue que en el 2015, Colunga se enteró que Levy ganaba mucho más que él. Cabe recordar que, en aquellos años algunos medios digitales llegaron a mencionar que Colunga calificó a Levy como "oportunista, patán y mal actor" a lo que el cubano respondió que su contrincante ya estaba "muy viejo para hacer papeles de galán".