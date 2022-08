William Levy subasta sus besos en miles de dólares

El fin de semana pasado, William Levy, fue invitado a la “Gala Starlite”, que se llevó a cabo el Marbella. Celebridades nacionales e internacionales se reúnen en este importante evento con el objetivo de recaudar fondos para diferentes causas. De esta forma, el actor aceptó juntar dinero de una manera muy particular.

El protagonista de telenovela “Café con aroma de mujer”, fue protagonista indiscutido al subastar tres besos, que fueron adquiridos de forma inmediata por tres damas que pagaron 6 mil, 10 y 12 mil dólares, respectivamente, haciendo un total de 28 mil dólares.

William Levy se convirtió en una celebridad en España.

El famoso también dio un discurso sobre la importancia de formar parte de esta causa filantrópica. "Estoy muy agradecido con toda la gente en España que me ha dado la bienvenida. Nunca me esperé esto al empezar a grabar Montecristo, la verdad que ha sido una diferencia especial. Cuando ayudo lo hago de corazón y para brindar un poco de lo que Dios y el público me ha dado a mí", expresó el galán.

William Levy, quien recibió la visita de su hija Kailey y su expareja sentimental, Elizabeth Gutiérrez, seguirá radicando en España mientras continúe la filmación de la mencionada serie que está basada en el libro de Alejandro Dumas y donde comparte créditos con Esmeralda Pimentel.

El actor cubano está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales.

William Levy es una celebridad en España

William Levy, se ha convertido en toda una celebridad en España, donde se encuentra enfocado en su nuevo proyecto televisivo, la serie “Montecristo”, basada en la clásica novela homónima de Alejandro Dumas “El conde de Montecristo”. Esta súper producción está siendo grabada en ese país, donde el actor se ha hecho muy famosos, ha ganado millones de fans y ha conquistado otros tantos corazones femeninos.

Lo cierto es que "Montecristo" promete ser un gran éxito, ya que está generando mucha expectativa y ansiedad en los fans. Es por ello que hace unos días William Levy se encontraba filmando unas escenas de la serie en la icónica Gran Vía de Madrid, y fue ahí donde vivió un impensado momento al ver una marea de fanáticas y un gran revuelo en el público en general, al percatarse que el actor se encontraba en ese lugar. Como era de imaginarse, Levy accedió a sacarse selfies con las admiradoras que le pedía una foto.