¿Cuál es el conflicto entre Jorge Aravena y Fernando Colunga?

Hace un tiempo, se dio a conocer que Jorge Aravena y Fernando Colunga habían tenido un conflicto mientras trabajaban en una telenovela. Desde entonces, se ha rumoreado que ambos siguen peleados y no quieren trabajar juntos. Ante ello, el primero aclaró lo sucedió con su colega. "Eso fue más un asunto mediático que se agrandó porque sí, de repente, hablamos en algún momento, y se vio como una discusión", dijo Aravena a los medios de comunicación. "Había mucha gente de vestuario, técnicos, todo eso. Y vendieron la información, pero la vendieron agrandada al mil por ciento", continuó. "Pero no fue mayor problema. Si aclaramos un punto, específicamente", reveló Jorge.

El actor no quiso revelar la razón del conflicto y aseguró que no tienen ningún problema con Colunga. "Eso es algo personal y, aparte, pasó hace tanto tiempo. Pero no fue mayor discusión como dijeron que 'se pelearon'. Simplemente, aclaramos algo y ya. Cuando vi la información, la vendieron como muy raro", reiteró. "Nos vimos al final de la producción y normal. Desde entonces no lo veo, pero no tengo nada en contra de él. Se sabe que es muy profesional".

Respecto a las exigencias de algunos actores con sus créditos, Jorge Aravena aseguró que ese tipo de detalles no le parecen importantes porque el actor se debe al rol que le toque encarnar y nada más. "A mí no me quita el sueño protagonizar; ya lo he hecho en siete de los ocho países donde he trabajado. Pero si me quita el sueño un buen personaje donde le pueda sacar provecho", advirtió. "El crédito es importante por el ego. La verdad lo que importa es lo que tú vayas a entregar en la interpretación del personaje y la aceptación que tenga en el público, y en la producción que te está entregando".