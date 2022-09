El llamativo cambio de look de Cristian Castro

Un radical cambio de look. Son pocos los artistas que realmente son atractivos naturalmente y roban suspiros al por mayor. Uno de ellos, sin duda, es el gran Cristian Castro, quien esta vez sorprendió mucho a sus seguidores por volver a su look clásico, al estilo galán de telenovelas.

Así es como se dejó ver recientemente, totalmente diferente. Cristian Castro decidió ponerle fin a esa etapa de looks alocados, llenos de colores y a la vez muy divertidos, los cuáles quizás queden para la posteridad.

En esta ocasión, por medio de una publicación en su Instagram, Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro, demostró que ha dejado atrás esos tintes de colores fantasía para volver a su clásico cabello color café.

Incluso, previamente él mismo, en una de sus declaraciones, había destacado que solo se estaba divirtiendo con sus cambios de imagen y hasta dio a entender que era solo cuestión de una etapa.

No obstante, en estos últimos tiempos, muchos lo venían comparando con su padre “El Loco Valdés”, quien vale recordar falleció hace poco más de dos años, precisamente el 28 de agosto del 2020.

Cristian Castro atrevido: sus divertidos looks

Los estrafalarios y sorpresivos looks de Cristian Castro comenzaron desde aquella vez que participó por primera vez en el programa argentino ‘Canta Conmigo Ahora’, donde compartió créditos con el queridísimo José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

Durante dicho programa, Cristian se sometió a diferentes cambios de looks en el cabello como también en su vestuario. En una oportunidad, el propio presentador del programa argentino, Marcelo Tinelli, al momento de presentarlo, adelantó:

“Quiero ver el traje que trajo porque me dijeron: ‘¡No sabés cómo se vino vestido!’” y es mismo día, Cristian se robó el show con el color de amarillo en su cabello (casi anaranjado) que combinaba perfectamente con su corbata. Así se mostró Cristian Castro, todo un galán de telenovelas con su radical cambio de look.

De inmediato, sus seguidores le hicieron saber, a través de las redes sociales, que no era de su agrado y hasta aprovecharon para hacerle diferentes memes respecto a esa nueva apariencia.

Aun así, Cristian Castro, el conocido “Gallito Feliz”, gracias a su clásico sentido del humor no se sintió ofendido por esas críticas. No obstante, hasta el momento no se sabe por qué la repentina decisión de su cambio de look, pero ahora sus fans están felices por verlo nuevamente con el clásico estilo, como se vio en su última publicación.

¿Cómo prefieres verlo tú?