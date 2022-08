El motivo por el que Cristian Castro se fue de México

Tras su exitoso paso por la televisión argentina, Cristian Castro volvió a México para ofrecer una serie de conciertos y reencontrarse con sus fanáticos. En un encuentro que tuvo con los periodistas a la salida de su show en Cuernavaca fue que contó la razón por la que decidió irse del país que lo vio nacer hace muchos años.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche bien encañonado y luego se metieron a mi casa ocho chavos…”, comenzó contando Cristian Castro en el programa “Ventaneando”. También recordó que hubo una ocasión que le quitaron su reloj.

Todas estas experiencias traumáticas fueron las que lo empujaron a decidir irse: “Por qué más me voy a ir, cómo los voy a dejar. Este país es lo más lindo del mundo, pero otros asaltitos… no sé, yo sí me asustó”.

Cuando le preguntaron si había hecho las denuncias correspondientes, el intérprete de “Están lloviendo estrellas” dijo que nunca lo hizo porque las personas que hacen eso tienen necesidades y no lo sintió necesario.

La realidad es que la delincuencia ha llevado a muchas celebridades mexicanas a decidir irse del país en busca de tranquilidad. Una situación que toman más por presión que por deseo, pues lo lleva a estar alejados de su familia y público.

Cristian Castro piensa volver a México

Parece que el tiempo ha hecho que Cristian Castro se sienta un poco más tranquilo en México, es por eso que tiene planeado irse a vivir a Acapulco con su mamá para hacerse compañía los dos ahora que están solos.

“Ahorita ya le ofrecí que se viniera a vivir conmigo, dos solterones y un perrito o algo así“, comentó. Esta propuesta también surgió por el hecho de que a pesar de que la ve muy bien, quiere acompañarla porque siente que ya está grande y que necesita alguien que la cuide y esté al lado de ella.

Cristian Castro tiene pensado vivir en Acapulco junto a su mamá y su perro.

Lamentablemente están ellos dos solos como familia más cercana, pues el cantante ha afirmado en más de una ocasión que ha fallado como padre, lo que lo ha llevado a ver muy poco a su pequeña hija que vive en Colombia, a quien recientemente le organizó un cumpleaños en Uruguay y no llegó. Sin dejar de mencionar que no tiene relación con sus dos hijos mayores que viven en Miami, fruto de la relación con la argentina Valeria Liberman.

¿Qué opinas de Cristian Castro y su vuelta a México?