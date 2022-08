Carmen Villalobos no pudo continuar con sus estudios por falta de dinero

Los protagonistas de “Hasta que la plata nos separe”, Carmen Villalobos y Sebastián Martínez son los protagonistas de “Hasta que la plata nos separe”, quienes siempre que se los ve juntos demuestran la química que existe entre ellos. Ambos actores son realmente talentosos, lo que hace que esté presentes en grandes proyectos, y a su vez, contar con importantes ingresos económicos. Es por ello que en una reciente entrevista revelaron cómo manejan su dinero.

Carmen y Sebastián contaron cómo se manejan con el dinero.

"En mi infancia me tocó pasar momentos difíciles de dinero con mi familia. Entonces claro, igual y eso te marca un poquito y dices '¡ay, yo no quiero volver!' Queda uno con mucho miedo, 'marcadito', ¿no?", dijo Sebastián sobre su propia realidad con la plata.

Por su lado, Carmen Villalobos confesó que también ha pasado sus limitaciones, y que hasta no pudo seguir estudiando a causa de la falta de dinero en ese momento. "En mi caso, por ejemplo, yo siempre quise entrar a una universidad y no pude. En su momento, mi papá dijo '¡no hay plata!'; o sea, no hay plata, 'mira a ver qué haces', y uno es como "¡ay, yo qué hago, Dios mío!', comentó la ex esposa de Sebastián Caicedo.

"Lo mejor es que a través de mi trabajo y de la plata puedo ayudar a familias que puedan estudiar, para mí eso es súper gratificante", dijo Villalobos, además de remarcar lo siguiente:“Valoro cada peso que me gano y que me sigo ganando hasta el día de hoy".

Carmen Villalobos: "Valoro cada peso que gano".

¿En qué les gusta gastar el dinero?

Conscientes de haber llegado a donde están en la actualidad gracias al esfuerzo, el sacrifico y el trabajo que realizaron a lo largo de sus exitosas carreras, los gastos de dinero que realizan Carmen Villalobos y Sebastián Martínez están alejados de la superficialidad, y más enfocados en la felicidad de sus familias.

"Más que comprarte la cartera, comprarte el zapato de marca, de hecho, no gasto mucho, creo que casi nada en eso, yo más que todo gasto en que mi familia sea feliz", contó Carmen.

“Yo, ahorita estoy gastando con mi hijo en los 'karts', apoyándolo en su deporte que es el automovilismo, que ese es su sueño, que es un deporte costoso en los carros y en las motos me gusta gastar; y en la tecnología, pero se me ha bajado un poco lo de la tecnología", finalizó Sebastián.