¿Quién es la actriz por la que Erika Buenfil peleó el primer crédito de una telenovela?

El “duelo de divas” es inevitable cuando hay tantas mujeres de nombres reconocidos en una misma producción. No necesariamente se trata de una guerra literal pero ciertos parámetros como quién es la primera estrella o los comentarios de los espectadores, incluso el trato que recibe por parte de los que están detrás de cámara puede desatar una contienda fría que lastima “sin querer queriendo” el ego de las actrices. Erika Buenfil se sinceró en el programa matutino Hoy y reveló la vez que negoció con un productor su primer lugar en los créditos ante la entrada de una nueva protagonista.

Erika Buenfil reapareció en la televisión como presentadora invitada del programa Hoy. Durante un segmento del matutino, la actriz de 58 años se sinceró y, como pocas artistas, contó que una vez peleó por los créditos en una telenovela. Aunque en diversas ocasiones las estrellas del medio artístico dicen que no existen rivalidades ni intereses de este tipo, la llamada Reina de Tiktok reveló que durante un proyecto sí peleó por esta distinción. “Sí, me he peleado por los créditos”, dijo Erika con una gran sonrisa ante la pregunta que le hizo la presentadora Galilea Montijo.

Erika Buenfil peleó los créditos del primer nombre en una telenovela.

“Hace mucho estaba en una telenovela de cinco mujeres, entonces, iba a haber otra actriz… no voy a decir el nombre. Ella quería el primer crédito y yo dije: ‘bueno, pues entonces a mí dame lana’, yo cobré lana, dije: ‘lana contra crédito’”, recordó. Sin embargo, lo mejor de esta historia estaba por venir, pues la artista reveló que por cosas del destino obtuvo el aumento de sueldo y, además, el primer crédito. “A la hora de la hora, la actriz se fue y yo me quedé con el crédito… y la lana”, relató con voz alta y sonriendo por su doble triunfo.

Telenovela Así son ellas.

Aunque Erika Buenfil no quiso dar detalles de la colega con la que tuvo este inconveniente, el usuario de Internet Gio Amore reveló el misterio en el canal de YouTube del programa de Televisa. “Erika habla de la novela Así son ellas, que las protagonistas tenían nombre de Flores. Ella tenía el tercer crédito, sale Cecilia Gabriela y Erika queda con el primer crédito”, dijo el internauta.