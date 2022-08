De regreso a la soltería: Liam Hemsworth acaba de separarse

Cuando sos famoso, uno de los desafíos más difíciles es lograr mantener tu vida privada al margen de tu trabajo y que no quede expuesta todo el tiempo, sobre todo, cuando se trata de las relaciones amorosas, algo que a los medios de comunicación y a los paparazzis les interesa por sobre todas las cosas. Luego de su matrimonio fallido con la cantante Miley Cyrus, el actor Liam Hemsworth se puso en pareja con una modelo australiana de bajo perfil. Sin embargo, tres años después de iniciar su romance, éste llega a su fin.

Desde su divorcio de Miley Cyrus, Liam Hemsworth prefirió mantener un perfil bajo para escapar del acoso de los medios que le dejó su mediática separación. El hermano de Chris Hemsworth se refugió en su natal Australia e inició una relación sentimental mucho más discreta con una joven de nombre Gabriella Brooks.

Ese romance habría terminado este verano, después de tres años juntos, y fuentes cercanas a la pareja aseguran que la modelo y actriz, de 26 años, está devastada y con el corazón roto tras su separación. Tal parece que no fue ella quien tomó la iniciativa a la hora de finalizar este capítulo en su vida sentimental, pese a que los mismos informantes señalan que el noviazgo se ha ido deteriorando a causa de sus apretadas agendas profesionales.

Liam Hemsworth junto a Miley Cyrus.

"Liam no quería estar tan atado a alguien, y la verdad es que el trabajo no ha dejado de crecer para ambos desde que acabó lo peor de la pandemia", reveló un informante a la revista InTouch. Teniendo en cuenta una de las pocas declaraciones que ha hecho Gabriella sobre su historia de amor con el intérprete australiano, queda claro que la ruptura no le habrá sentado en absoluto bien.

"Mi relación personal es algo muy importante para mí, algo sagrado. Y siento que estamos en un sector profesional donde hay que exhibir demasiado, por lo que hay cosas que prefiero guardarme para mí. Entiendo el interés (sobre la relación), pero en último término, me imagino que me gusta tener esto solo para mí. Él es genial y su familia también, me siento afortunada de conocerles", aseguró.

Gabriella Brooks.

Fue en junio del año pasado, cuando tras su mediático matrimonio con Miley Cyrus, Liam Hemsworth presentó oficialmente a su novia, la modelo Gabriella Brooks. La pareja hizo su primera aparición oficial en la Gold Dinner 2021, un evento repleto de estrellas, en Australia. Al compromiso, que apoya al Sydney Children's Hospital, también asistieron el hermano de Liam, Chris Hemsworth, Elsa Pataky y la esposa de Matt Damon, Lucciana Barroso.

“Noche fantástica para recaudar fondos y concienciar sobre uno de los problemas más importantes y desafiantes, la salud mental de los niños. Gracias, Mónica Saunders-Weinberg, por organizar la velada y todo lo que hacen por el hospital infantil de Sydney”, escribió el actor en su perfil oficial de Instagram

Liam Hemsworth junto a Gabriella Brooks.

Fue en diciembre del 2019 cuando la pareja fue captada por primera vez juntos, desde ese momento las especulaciones de que el actor había superado su fallido matrimonio con Miley se desataron en varios medios internacionales.