Millie Bobby Brown comienza sus estudios en la universidad, ¿qué carrera seguirá?

La conocemos desde muy pequeña y a todos nos cautivó por su brillante papel en una de las producciones más vistas de la plataforma de streaming Netflix, Stranger Things. Millie Bobby Brown hoy tiene 18 años, y como toda una adulta, comenzará sus estudios universitarios, los cuales llevará adelante en paralelo con su carrera como actriz en la que ya demostró hace tiempo que se graduó con honores.

La estrella de Stranger Things está inscrita en la Universidad de Purdue, en Indiana, donde estudiará servicios humanos de forma remota mientras continúa actuando. Según el sitio web de Purdue, los estudiantes que se especializan en servicios humanos "están preocupados por las personas y las familias de hoy y quieren ayudarlos a encontrar soluciones a las circunstancias difíciles".

La carrera universitaria de la protagonista de Enola Holmes se alinea con su deseo de usar su agenda para convertirse en un modelo a seguir para otros adultos jóvenes. "Por supuesto, la gente puede verlo como presión o miedo, pero creo que esa es la parte más emocionante de mi trabajo", expresó la actriz.

“Toda la gente me mira, '¿Qué vas a decir, Millie?'. Voy a decir, 'las jóvenes merecen una educación. Los jóvenes de todo el mundo merecen los mismos derechos. (Tú) mereces amar a las personas que quieres amar. Se la persona que quieres ser y logra los sueños que quieres lograr'. Ese es mi mensaje”. En otra parte de la entrevista, la personalidad de Netflix habló sobre canalizar una "situación poco saludable" con la estrella de TikTok Hunter Ecimovic en su actuación en la temporada 4 de Stranger Things.

"Me sentí muy vulnerable", reveló. "Además, nadie en el set sabía que estaba pasando por esto. Entonces, fue agradable poder lidiar con eso yo misma y nadie más tenía conocimiento. Entonces fue más difícil cuando todo el mundo lo supo", agregó. En julio de 2021, Ecimovic, de 22 años, afirmó en un Instagram Live que había comenzado a salir con la nacida en Inglaterra cuando aún era menor de edad. "Me engañaron. Me aprovecharon, en todo caso", explicó según Los Angeles Times. "Usó sus poderes conmigo y fui manipulado".

Brown reveló que se sintió "públicamente humillada" por los comentarios del influencer y le dijo a Allure: "Me sentí tan fuera de control e impotente. Alejarme y saber que valgo todo y que esta persona no me quitó nada, me hizo sentir muy empoderada. Sentí que mi vida finalmente había pasado una página y que en realidad había terminado un capítulo que se sentía tan largo". La nominada al Emmy actualmente está saliendo con Jake Bongiovi, y la pareja ya estaba junta cuando los comentarios se volvieron virales.