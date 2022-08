El día que Drew Barrymore se dio cuenta que su sonrisa es “chueca”

Los seres humanos tenemos la capacidad y la virtud de ser muy distintos el uno del otro en absolutamente todos los rasgos. Desde nuestras perspectivas del mundo, la forma de pensar, de vestir, de actuar y, en especial, en el aspecto físico. Somos tan distintos que existen tantas sonrisas como personas en el planeta porque ninguna se parece a la otra y esta es una de las características que destacan en el rostro de la actriz Drew Barrymore.

Drew Barrymore nunca supo que tenía una "sonrisa chueca" hasta que su amigo, el presentador, Jimmy Fallon se lo dijo. Durante un segmento de su emisión The Drew Barrymore Show, la estrella de Hollywood confesó que no sabía que hacía una mueca cada vez que hablaba y sonreía.

"No sabía que tenía una sonrisa chueca hasta que me lo dijiste en Fever Pitch", le dijo Barrymore al conductor de Tonight Show. "Y ahora entiendo por qué la gente hace la mueca", dijo Barrymore sobre su característica forma de hablar. "Dije que tienes una bonita sonrisa. Hablas por un lado de la boca", indicó por su parte Fallon.

Drew Barrymore descubrió que su sonrisa se va de costado.

Barrymore interpretó a la empresaria adicta al trabajo Lindsey Meeks en la comedia romántica de 2005, mientras que Fallon dio vida al relajado profesor de instituto Ben Wrightman. Mientras improvisaban el diálogo durante el rodaje, el personaje del presentador se fijó en la sonrisa poco convencional del personaje de Barrymore, y se le quedó grabada.

"Sí, lo improvisé, pero salió en la película. La gente lo disfrutó", presumió el ex miembro del reparto de 'Saturday Night Live'.

Drew Barrymore.

Los directores de Fever Pitch, los hermanos Farrelly, explicaron que les encantaba que Fallon y Barrymore improvisaran durante el rodaje. Así que el comediante decidió hablar de su forma de hablar para "sorprenderla" durante una escena, y no sólo sorprendió a la actriz con el libreto que soltó en aquella oportunidad, sino que además la protagonista de Jamás besada pudo detectar un rasgo de su rostro particular que le queda muy bien y ella no sabía que lo dibujaba al sonreír.