Taylor Swift se mostró firme ante una demanda de plagio de su canción ‘Shake it off’

Son infinitas las bandas musicales y artistas solistas que existen en el mundo por lo que el momento de composición está cada vez más difícil, ya que utilizar una misma expresión o un acorde parecido pisa la línea del plagio y esto puede traer graves consecuencias. No es la primera vez que un cantante popular debe enfrentar demandas de este estilo. En esta oportunidad es Tylor Swift quien realizó una declaración jurada para defenderse de las acusaciones en la que se vio envuelta su canción Shake it off.

El tema musical Shake It Off, es el primer single de su disco '1989' que salió al mercado a finales de 2014. En 2017, la intérprete fue demandada por un trío pop de Estados Unidos, llamado 3LW, que aseguraba que la artista había incluido en su tema frases procedentes de su canción Playas Gon' Play, publicada en el año 2001.

En concreto, se hacía referencia a ganchos tales como "haters gonna hate" y "players gonna play", dos expresiones de uso común, según Taylor. La estrella del pop country niega tajantemente que fuera conocedora de la canción de 3LW cuando empezó a componer su sencillo, el cual fue escrito íntegramente por ella, según se desprende de su testimonio.

De hecho, Taylor ni siquiera sabía de la existencia de esta banda y su nombre solo llegó a sus oídos precisamente cuando se interpuso la demanda en su contra. "La primera vez que escuché esa canción fue cuando salieron a la luz esas alegaciones. A la hora de escribir mis letras, me inspiro parcialmente en las experiencias de mi vida y, en este caso concreto, lo hice en el escrutinio constante que existe sobre mi vida, en el periodismo de 'clickbaits', en la manipulación y en otras formas de críticas negativas. La canción habla de la necesidad de sacudirme todo eso y centrarme en mi música", reza un extracto del documento que presentó al juzgado.

Por otro lado, el 12 de noviembre de 2021, se estrenó All Too Well: The Short Film, cortometraje de 14 minutos escrito y dirigido por la famosa cantautora. El cortometraje basado en la poderosa balada, All Too Well, llegó con el lanzamiento de la nueva versión de su antiguo álbum del 2012, Red, el cual incluye canciones de su autoría, escritas en aquel tiempo pero que al final no lograron ser parte del disco.

Tylor Swift.

Durante los últimos años la categoría de Mejor Cortometraje Live-Action ha cobrado más importancia dentro de los premios Oscar debido a las recientes victorias de artistas como Riz Ahmed, Kobe Bryant y Matthew A. Cherry. El siguiente año esta misma categoría podría incluir el nombre de Taylor Swift, ya que el portal The Hollywood Reporter informó que el cortometraje de la artista califica para competir en los premios de la Academia.

En el caso de Taylor Swift, su debut cinematográfico llegó con su tema All Too Well : The Short Film, escrito, dirigido y producido por ella misma y protagonizado por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink, en compañía del actor Dylan O'Brien. La estrella del pop describió su corto como "una película sobre una mujer joven efervescente y curiosa que termina completamente fuera de sí", y está trabajando con una importante firma de consultoría para guiar su campaña de premios.

Además, la cantante también podría ser nominada en la categoría de “Mejor Canción Original” por el tema Carolina, el cual forma parte del soundtrack de la película Where the Crawdads Sing. En el caso que sea, esta sería la primera vez que Swift sería nominada a los Premios Oscar.