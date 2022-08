Esta es la razón por la que Madonna usa joyas en los dientes

Cada vez son más las tendencias con personalidad que imponen nuestras estrellas favoritas: desde la moda y el uso de accesorios hasta las formas de llevar una alimentación y una salud sanas. En los últimos tiempos, se hicieron populares los brillos en la cara y en la dentadura. Una de las artistas que utiliza hace tiempo joyas en sus dientes es nada más y nada menos que la Reina del Pop, Madonna, y en su última visita a Jimmy Fallon reveló por qué elige lucirlas.

Madonna, quien desde hace un tiempo suele llevar ostentosas joyas sobre sus dientes, reveló por fin por qué decidió cambiar su look por unas carillas personalizadas para su boca. Sin embargo, a pesar de estar acostumbrada a ellas, admitió que le preocupa que no se vea estética. Durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la Reina del Pop mostró su última pieza de oro, y le dijo al presentador: "Acabo de recibir estas nuevas carillas y si empiezo a cecear dímelo". Jimmy respondió: "¡Oh, son preciosas! Me encantan".

La intérprete de Material Girl explicó que había mandado hacer las nuevas carillas como un regalo de cumpleaños especial para ella misma, ya que se estaba preparando para recibir sus 64 precisamente este martes 16 de agosto y quería hacerlo renovada y luciendo joya nueva.

Madonna en el programa de Jimmy Fallon.

"Son mis 'carillas de cumpleaños'. Casi es mi cumpleaños, así que me he comprado un par de ellas", le expresó al presentador. Madonna aseguró entonces a Fallon que lleva joyas en la boca desde hace "décadas" y explicó la razón por la que se cubre los dientes. "La gente tiene un problema con mis carillas, no sé por qué... Simplemente me gusta cómo se ven —es una joya bucal— y tengo unos dientes muy feos", reveló la ganadora del Grammy.

Madonna junto a Jimmy Fallon.

Durante la entrevista, Madonna estuvo preocupada por si su último accesorio le provocaba un ceceo, por lo que prefirió quitárselo antes de que el presentador la detuviera, diciendo: "¡No, no lo hagas! Déjalo, ¡queda muy bien!".